長佳智能上櫃首日大漲逾7成 中籤開盤就賣賺進4.1萬

櫃買家族再添新兵，長佳智能（6841）今（1）日以每股57.6元正式掛牌上櫃，早盤以98.6元開出，一度拉升至107.5元，順利展開蜜月行情，盤中漲幅76.21%；若是中籤者一開盤就賣，可獲利落袋4.1萬元，如果是賣在早盤高點價位，則可賺進4.99萬元。

長佳智能經營業務包含醫療大數據、醫療人工智能、雲端生醫平台等三部分，以科技事業申請上櫃，主要從事醫療人工智慧產品之研發與銷售，2021年度營業收入為3,824萬元，稅後淨損為5,420萬元，每股虧損0.61元；2022年前三季營業收入為3,311萬元，稅後淨損為4,353萬元，每股虧損0.49元。

長佳智能表示，醫療人工智能是最核心的營業項目，該項目被劃入電腦輔助診斷醫療器材，是跨電腦輔助軟體系統與醫材兩領域的新興領域，由於產品研發過程需整合醫療與資訊兩方面的專業知識，進入門檻頗高，未來發展前景樂觀。