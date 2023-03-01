傳客戶砍單 台積電股價由黑翻紅

台股連假後開盤，台積電（2330）傳出五大客戶砍單情況較預期激烈，且在228假期間，台積電ADR下跌，今（1）日以504元開出，再度逼近500元關卡，不過，股價卻是開低走高的表現，盤中一度翻紅至513元，同時也拉升大盤表現，跌幅縮小。

美股周二收低，2月表現低迷，三大指數月線均收黑，因投資人持續評估利率是否會在較長時期內保持高位；周二道瓊工業指數下跌232.39點，跌幅0.71%，收32,656.7點；標普500指數下跌12.09點，跌幅0.30%，收3,970.15點；那斯達克綜合指數下跌11.44點，或0.1%，收11,455.54點；費城半導體指數上漲7.18點，漲幅0.24%，收2,958.39點。

台股早盤開低，一度下滑至15,387.38點，下跌逾百點，台積電以504元開出，下跌7元，但股價開低後走高，盤中翻紅，隨著台積電股價拉升，大盤下跌點數也縮小。

台積電先前預期，本季營收介於167~175億美元，平均值約171億美元，約季減14.2%，主要反映庫存調整與消費不振干擾經濟前景等問題，業界傳出，受超微、輝達、聯發科（2454）、高通、英特爾等五大客戶庫存調整狀況比預期激烈影響，台積電面臨本季美元計價營收恐無法達成財測低標問題，單季營收季減幅度恐大於17%，高於原本財測預期的14.2%。