台新投顧副總黃文清：明日台股會有一定程度的賣壓

美股周一收盤小幅上漲，經歷上周慘淡表現後溫和反彈。台新投顧指出，除非今晚美股有一定程度的上漲，否則台股明天應該還是會維持整理狀態。

台新投顧副總黃文清指出，這段期間大家主要擔心焦點為，終極利率究竟會走到什麼階段，所以市場會有一定程度的波動，雖然今天美股上漲，但累積到昨天狀態來看是下跌的。

黃文清認為，休假之前的台股指數屬於區間震盪的表現，除非今晚美股上漲，否則台股明天應該還是會有一定程度的整理。

黃文清表示，明日大盤還是會處於整理狀態，呈現個別題材表現的態勢。現在很多中小型個股其實已經漲多，中概內需相關的鋼鐵原物料等類股可能會是接下來三月初的重點，而電子股的部分需搭配二月分的營收來觀察。投資人不需過多追高，漲多的個股可以獲利了結，可關注漲幅落後但基本面有機會好轉的這些族群。