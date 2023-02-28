特斯拉股價大漲近5.5% 法人：周三開盤可關注電動車相關類股表現

特斯拉周一股價大漲近 5.5% 至每股 207.63 美元，市值來到 6506.02 億美元。法人指出，特斯拉股價大漲也會連帶影響台股電動車相關類股表現，周三開盤投資人可關注電動車以及MWC展相關概念股。

國泰證券證期處協理簡伯儀表示，雖然特斯拉股價漲勢將會影響台股電動車相關類股表現，但電動車佔權值不是很大，台股周三開盤可能還是會受到短線上震盪的衝擊，維持整理的狀況。

簡伯儀說，由於中國大陸、美國、與歐盟等，國際上對電動車採取相關的利多措施，所以電動車族群，或許有機會成為指數整理過程中，盤面上表現的機會。此外，於假期期間舉辦的MWC展相關概念股也可以做觀察，但由於目前指數在高檔整理，投資人不見得需要在這邊做拉高，可用區間操作的方式布局。