國泰證券證期處協理簡伯儀：台股周三開盤可能會有震盪衝擊
美股周一小幅收高，隨著美債殖利率脫離日低，資金流向股市，造成尾盤上下震盪，漲幅回吐。法人表示，雖然美股周一上漲，但近期整體來看還是屬於下跌，台股明日出現整理的機會較大，可能會有震盪衝擊。
結束上周的慘跌，美股週一 (27 日) 強彈，四大指數小幅收紅，道瓊指數漲 0.6%，標普 500 指數漲 0.68%，那斯達克指數漲 0.9%，費半指數漲 1.29%。
國泰證券證期處協理簡伯儀指出，最近美國股市整體來說，屬於有點漲多整理的狀況，美元指數也是持續走高，從這兩個角度來看，美股近期還是會維持相對整理的狀況。並表示，雖然美股小幅收高，但漲勢有收斂，台股周三開盤可能還是會受到短線上震盪的衝擊，往上衝高的機會目前來看不是很高，短線可能維持整理的狀況。
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