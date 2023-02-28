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中信關鍵半導體ETF 獲創新類非債券指數股票型基金大獎

經濟日報／ 記者廖賢龍／即時報導
四檔台股半導體ETF規模與受益人數比較。資料來源：CMoney
四檔台股半導體ETF規模與受益人數比較。資料來源：CMoney

全台首檔以半導體為題的中信關鍵半導體ETF（00891）持續發光，繼2022年榮獲The Asset臺灣永續投資ETF大獎後，近日再獲晨星暨Smart智富台灣基金獎的創新類之非債券指數股票型基金。中國信託投信表示，中信關鍵半導體ETF（00891）創下三個台股ETF首檔紀錄：半導體為題的台股ETF、成分股囊括台灣半導體上中下游供應鏈的ETF、唯一納入ESG篩選機制的半導體ETF，深具產業代表性、ESG品質把關及科技政策支持，在規模、受益人數等均創四檔半導體ETF之冠，可見投資人也相當看好台灣半導體產業的長期發展潛力。

2022年受到聯準會鷹派政策影響，台股創下史上第2高的單年跌點紀錄，跌幅慘摔22.4%，但以投資半導體產業為核心標的中信關鍵半導體ETF（00891）破了台灣半導體ETF中三個第一的紀錄：第一檔、規模最大、受益人數最多，全年規模成長76.3%至182.5億元，受益人數更自9.5萬人增加至15.4萬人，增幅達60.9%。

中國信託投信表示，半導體屬耗水、耗能的高消耗產業，但台廠已開始未環境永續及產業長期發展投入資源，中信關鍵半導體ETF（00891）採用Morningstar旗下Sustainalytics為ESG評分機構，每年針對公司的ESG風險曝險及管理方式評鑑，剔除ESG高風險公司（高於40分者），期許透過該機構進行ESG評鑑，將關注於半導體產業的市場資金，引導至ESG風險較低及ESG風險管理表現較好的公司，不僅能降低非財報風險，亦有助維護台灣環境，推動整體產業更加綠化。

中信關鍵半導體ETF（00891）經理人張圭慧表示，隨著中國防寬防疫政策，備用庫存管理逐漸恢復至「即時生產管理」(Just-in-time)模式，預期市場供需將在今年下半年將有所改善，儘管目前仍處於庫存調整週期，但第2季底完成調整已成市場共識，亞洲半導體股價從今年以來也有反彈跡象，估計第1季底至第2季上攻動能會較強。

張圭慧說，當終端需求回升時，將帶動企業下半年營收逐步改善，加上地緣政治不利因素淡化，半導體企業盈利預測下修風險應可適當控制，現在半導體族群估值相對大盤仍偏低，台股走勢仍處波動整理階段，投資人可在修正時，分批逢低進場中信關鍵半導體ETF（00891），迎接景氣復甦帶來的曙光。

半導體 ETF ESG

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