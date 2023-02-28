台股3月天 三利多撐盤

經濟日報／ 記者周克威／台北報導
圖／經濟日報提供
圖／經濟日報提供

台股即將迎來詭譎多變的3月行情，雖有俄烏戰爭等變數，不過，四大市場專家認為，隨國內GDP全年呈先下後上走勢、上市櫃公司法說會內容優於預期、美科技巨擘展望優於預期等三大利多支撐下，指數有機會挑戰萬六大關。

元富投顧總經理鄭文賢、聯邦投信投資長吳裕良分析，以主計總處最新預期國內GDP來看，全年仍將成長逾2%，且四個季分別是負1.2%、2.73%、2.25%、4.55%，顯示台股行情有機會與GDP同步呈開低走高的局面，有助法人、大戶資金在3月持續回流布局下一波漲升行情。

第一金投顧董事長陳奕光也表示，觀察近期陸續召開法說會的筆電（NB）、伺服器、IC設計等族群來看，雖目前沒有一家企業預期第2季產業就將開始翻轉，但普遍呈現庫存將在上半年去化告一段落、下半年營運展望回溫，有助行情持續攻高。

萬寶投顧執行長賴建承則認為，以全球股市的技術面來看，目前美股四大指數、韓股、台股等，均已站回年線下，只要14,945至15,291點跳空缺口未被回補，加上近期包括輝達等未來一季展望優於市場預期，有助台積電與其供應鏈加速去化庫存等有利條件下，將有助行情持續向萬六大關挺進。

經了解，雖目前法人圈普遍看好3月行情將挑戰萬六，但卻出現向上後震盪、震盪後再攻萬六等二派截然不同的看法，主要關鍵在美國聯準會動向、俄烏緊張情勢變化、人民幣走勢三大關鍵。

先震盪再向上的觀點認為，聯準會3、5、6月都可能升息1碼外，7月也升息的機率在增加，若FOMC會後公布利率點陣圖顯示升息僅在上半年，將有助行情3月下旬直攻萬六。

部分法人擔心利率點陣圖可能顯示7月仍有升息空間，將導致行情震盪；另外，人民幣兌美元若貶破7字頭，可能引發資金外流疑慮。

升息 美國聯準會 台股

延伸閱讀

中俄外交過從密 歐盟質疑和平協議

美股疲軟 永豐投顧：台股挑股雙主軸因應

台股雙高族群 最新亮點

景氣低迷 正好錢進台股

相關新聞

台股3月天 三利多撐盤

台股即將迎來詭譎多變的3月行情，雖有俄烏戰爭等變數，不過，四大市場專家認為，隨國內GDP全年呈先下後上走勢、上市櫃公司法...

台股布局 瞄準四大主軸

儘管近期台股輪動快速，行情高檔震盪、抗漲抗跌，使得投資人操作難度大為增加，不過這也顯示，近期操作應以「選股不選市」為核心...

中小型股 躍多頭火種

集中市場震盪抗漲，中小型股躍多頭火種，激勵櫃買市場屢創波段反彈新高。集中與櫃買市場近來走勢明顯分歧，除外資買超不力、權值...

就市論勢／觀光、軍工、IC設計 看俏

前一周台股修正後，上周台股小反彈，不過上周五台股開高走低，終場下跌111點，指數收在15,503點，成交量2,943億元，跌破月線，預估短線維持區間整理格局。

新興市場大吸金 但成熟股市今年來單周淨流出最多

新興市場與成熟股市兩樣情。雖然投資人擔心美國聯準會（Fed）將繼續升息，但EPFR Global統計，在上周，新興市場股...

美股重挫 連帶影響亞洲股市表現

根據美國公布的最新數據顯示，就業市場與消費者支出表現強勁，通膨速度超出市場預期，美股4大指數上周街下跌超過1％，連帶影響...

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。

商品推薦