台股3月天 三利多撐盤

台股即將迎來詭譎多變的3月行情，雖有俄烏戰爭等變數，不過，四大市場專家認為，隨國內GDP全年呈先下後上走勢、上市櫃公司法說會內容優於預期、美科技巨擘展望優於預期等三大利多支撐下，指數有機會挑戰萬六大關。

元富投顧總經理鄭文賢、聯邦投信投資長吳裕良分析，以主計總處最新預期國內GDP來看，全年仍將成長逾2%，且四個季分別是負1.2%、2.73%、2.25%、4.55%，顯示台股行情有機會與GDP同步呈開低走高的局面，有助法人、大戶資金在3月持續回流布局下一波漲升行情。

第一金投顧董事長陳奕光也表示，觀察近期陸續召開法說會的筆電（NB）、伺服器、IC設計等族群來看，雖目前沒有一家企業預期第2季產業就將開始翻轉，但普遍呈現庫存將在上半年去化告一段落、下半年營運展望回溫，有助行情持續攻高。

萬寶投顧執行長賴建承則認為，以全球股市的技術面來看，目前美股四大指數、韓股、台股等，均已站回年線下，只要14,945至15,291點跳空缺口未被回補，加上近期包括輝達等未來一季展望優於市場預期，有助台積電與其供應鏈加速去化庫存等有利條件下，將有助行情持續向萬六大關挺進。

經了解，雖目前法人圈普遍看好3月行情將挑戰萬六，但卻出現向上後震盪、震盪後再攻萬六等二派截然不同的看法，主要關鍵在美國聯準會動向、俄烏緊張情勢變化、人民幣走勢三大關鍵。

先震盪再向上的觀點認為，聯準會3、5、6月都可能升息1碼外，7月也升息的機率在增加，若FOMC會後公布利率點陣圖顯示升息僅在上半年，將有助行情3月下旬直攻萬六。

部分法人擔心利率點陣圖可能顯示7月仍有升息空間，將導致行情震盪；另外，人民幣兌美元若貶破7字頭，可能引發資金外流疑慮。