中小型股 躍多頭火種

經濟日報／ 記者張瀞文／台北報導

集中市場震盪抗漲，中小型股躍多頭火種，激勵櫃買市場屢創波段反彈新高。集中與櫃買市場近來走勢明顯分歧，除外資買超不力、權值股走勢溫吞，致使加權指數震盪抗漲外，資金轉向中小型績優題材股，則是形成集中與櫃買走勢兩樣情的主因。

統計加權指數2月上漲1.5%，櫃買指數則大漲5.6%，累計今年以來加權指數上揚9.6%，櫃買指數更大漲14.1%，表現相對強勢，明顯形成「一個台股，兩個世界」的特殊現象。今年以來，櫃買指數漲幅不但超過加權指數，且在亞股主要指數中高居第一。

美國經濟數據優於預期，投資人擔心美國聯準會（Fed）將持續升息，美股主要指數上周五（24日）全面下跌，亞股昨日漲少跌多，對台股本周將形成壓力。尤其道瓊指數已連四周收黑，今年來報酬率已由紅翻黑。

不過，同期間，那斯達克指數上漲8.8%，費城半導體指數更大漲15.9%，都可望提振台股相關族群。法人指出，外資對台股買超力道縮減，投資人可注意內資著力的族群。進入3月之後，可注意上市櫃企業2月營收及季底作帳行情等。

另外，投信募集台股ETF，也可望支撐相關台股的股價。統計資料顯示，台股去年大跌，但台股ETF規模逆勢大漲，且今年來規模持續增加。

櫃買指數 台股 美國聯準會

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