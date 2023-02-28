台股布局 瞄準四大主軸

儘管近期台股輪動快速，行情高檔震盪、抗漲抗跌，使得投資人操作難度大為增加，不過這也顯示，近期操作應以「選股不選市」為核心。法人指出，包括先進製程供應鏈、電動車應用、能源轉型及傳產報價回升等，是接下來台股投資領域的四大主軸。

台股周線及月線雖然收紅，但加權指數在元月大漲近8%、順利光復萬五之後，2月高檔區間震盪，單月漲幅收斂到1.5%，遠不及櫃買市場漲幅5.69%。法人分析，投資人擔心美國聯準會（Fed）將持續升息，美國科技股承壓，外資對台股的買超力道減弱，美中關係再度緊張，都造成台股在漲高後拉回的原因。

CMoney統計，今年元月台股只有13個交易日，但外資單月買超金額高達2,007.5億元，為史上第二高；2月台股交易日有18天，外資對台股買超金額大幅縮水到255.9億元。不過，累計外資今年以來對台股買超金額仍在亞股名列前茅，連續兩個月買超也是2021年底以來首見。

台股漲多在高檔整理，難免有獲利了結賣壓，但特定題材仍可望突圍而出。綜合統一投顧董事長黎方國、華南投顧董事長儲祥生看法，國內外變數仍多，大盤可能仍震盪整理，以個別題材表現為主。美國經濟數據及股市表現仍是近期觀察重點，尤其是Fed在3月的會議。

就特定題材來說，先進製程供應鏈、電動車應用、能源轉型及傳產報價回升等四大主軸，可望是關注的重點。

在先進製程供應鏈方面，權值龍頭股今年雖然經歷「巴菲特賣壓」，但外資仍買多於賣，股價今年以來表現領漲大盤。尤其最近ChatGPT爆紅，與人工智慧（AI）相關的投資主題絕對不會缺席。

另外，電動車為中長期趨勢，商機可期，能見度高，相關應用族群看好，外資證券最近對於指標公司重新評價，多給予「買進」的投資評等，甚至調高目標價。能源轉型股同樣也是長線看多族群，傳產報價股則有經濟解封及通貨膨脹題材加持，都是市場震盪時期的投資亮點。