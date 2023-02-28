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就市論勢／觀光、軍工、IC設計 看俏

經濟日報／ 郭修伸（富蘭克林華美高科技基金經理人）
圖／經濟日報提供
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盤勢分析

前一周台股修正後，上周台股小反彈，不過上周五台股開高走低，終場下跌111點，指數收在15,503點，成交量2,943億元，跌破月線，預估短線維持區間整理格局。

短線上，基本面經濟數據確實不利市場分析。但近期跟隨財報公布，不少中小型股持續跌深反彈，市場對於科技業庫存去化問題，雖持續關注，但不如過去幾季表現擔憂，其他傳統產業的庫存問題也隨疫情解封下，逐漸回歸正常。

觀察市場狀況，由於疫情解封，無論國內外旅遊因國門重新打開，觀光、消費類將持續復甦，包括餐廳、食品、鋼鐵、旅遊等類有表現機會，建議投資人可以利用電子股與非電子股互相均衡搭配，並持續逢低布局季度財報公布之績優股。

投資建議

台股表現將以內資題材為主，由於近期美元走強，新台幣走弱，較不利外資匯入。所幸現階段為財報公布中，也是法說會高峰期，電子周邊個股皆有題材撐腰，可以關注此方向。

近期爆紅的ChatGPT、AI類股也炒熱市場話題，其中新科技可以分為三大類，AI運算能力與晶片大廠硬體有關，包括半導體的台積電、聯電、創意、Nvidia等；演算法則有如軟體設計廠商微軟、谷歌等，再者第三類為數據平台業者，如亞馬遜、百度、阿里巴巴等廠商，台灣主要以硬體晶片設計為主，建議可持續關注相關IP與IC設計業者。

整體而言，台股今年預估走勢位於高檔區間整理，雖指數空間不大，以個股表現為主，題材面居多，除了電子類股之外，看好內需消費、觀光、車用零件、軍工、基礎建設及新能源等類股，建議投資人不妨就題材面，去留意相關具有產業利基型之績優個股，逢低擇優布局。

台股 IC設計 財報

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