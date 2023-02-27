台股雙高族群 最新亮點

圖／經濟日報提供 台股近來高檔多空震盪劇烈，指數力守15,500點關卡支撐。法人指出，隨後續愈來愈多的上市櫃公司將決定股利分派，市場將聚焦股利政策，頎邦、明安、明揚、欣興、鋼聯、義隆、鈺齊-KY、緯穎等「雙高族群」，因股息大方、殖利率高，預期將躍居盤面領漲抗跌的指標。

近幾年來，全球投資人對於股利分派上的思考邏輯，轉變為拿股票不如拿現金實在，即便行情不好、量能萎縮，若能配發一定水準的現金股息，仍可享有比定存利率高的報酬率。

加上產業競爭激烈的微利時代，股市行情好壞難以捉摸，基本面佳、外資買盤進駐的電子股，在籌碼穩定下，已成兔年投資首選；因為籌碼穩定代表法人看好其後勢，對股價更有所保障。

台新投顧副總黃文清表示，隨著股東會旺季即將登場，近期上市櫃公司也相繼公布股息配發狀況，加上近年來高配息趨勢受到青睞，預估今年「股息大方、殖利率高」的個股，仍將是除權息行情的主要焦點。

據統計，已公布股利政策的上市櫃個股中，計有16檔個股的現金股息達5元以上、且現金股息殖利率超過5%。電子分布在半導體、電子通路、電子零組件、電腦週邊等；傳產則集中在電機、高爾夫球等次產業。

觀察現金股息，緯穎、宜鼎、瑞穎等，都超過10元；另外，明安、茂達、欣興、鈺齊-KY、鋼聯、景碩、明揚、原相、聯陽、義隆、頎邦、全國電、台郡等，現金股息也都超過5元。

至於現金股息殖利率，頎邦、明安等，超過8%；其他包括聯陽、明揚、瑞穎、欣興、鋼聯、茂達、宜鼎、景碩、全國電、義隆、原相、鈺齊-KY、緯穎、台郡等，現金股息殖利率都在5%以上。

黃文清指出，近年來部分上市櫃公司由於過度膨脹股本，使投資人已經開始不偏愛高配發股票股利的個股，加上銀行利率偏低，具備有「定存概念」的個股，投資人反而比較喜愛。

同時，未來一旦升息、通膨、地緣政治風險等市場變數獲得控制，上市櫃公司今年的獲利也將穩步回溫，配息題材將不會寂寞。