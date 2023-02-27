台股雙高族群 最新亮點

經濟日報／ 記者王皓正／台北報導
台股。 （聯合報系資料庫）
台股。 （聯合報系資料庫）

圖／經濟日報提供
圖／經濟日報提供
台股近來高檔多空震盪劇烈，指數力守15,500點關卡支撐。法人指出，隨後續愈來愈多的上市櫃公司將決定股利分派，市場將聚焦股利政策，頎邦、明安、明揚、欣興、鋼聯、義隆、鈺齊-KY、緯穎等「雙高族群」，因股息大方、殖利率高，預期將躍居盤面領漲抗跌的指標。

近幾年來，全球投資人對於股利分派上的思考邏輯，轉變為拿股票不如拿現金實在，即便行情不好、量能萎縮，若能配發一定水準的現金股息，仍可享有比定存利率高的報酬率。

加上產業競爭激烈的微利時代，股市行情好壞難以捉摸，基本面佳、外資買盤進駐的電子股，在籌碼穩定下，已成兔年投資首選；因為籌碼穩定代表法人看好其後勢，對股價更有所保障。

台新投顧副總黃文清表示，隨著股東會旺季即將登場，近期上市櫃公司也相繼公布股息配發狀況，加上近年來高配息趨勢受到青睞，預估今年「股息大方、殖利率高」的個股，仍將是除權息行情的主要焦點。

據統計，已公布股利政策的上市櫃個股中，計有16檔個股的現金股息達5元以上、且現金股息殖利率超過5%。電子分布在半導體、電子通路、電子零組件、電腦週邊等；傳產則集中在電機、高爾夫球等次產業。

觀察現金股息，緯穎、宜鼎、瑞穎等，都超過10元；另外，明安、茂達、欣興、鈺齊-KY、鋼聯、景碩、明揚、原相、聯陽、義隆、頎邦、全國電、台郡等，現金股息也都超過5元。

至於現金股息殖利率，頎邦、明安等，超過8%；其他包括聯陽、明揚、瑞穎、欣興、鋼聯、茂達、宜鼎、景碩、全國電、義隆、原相、鈺齊-KY、緯穎、台郡等，現金股息殖利率都在5%以上。

黃文清指出，近年來部分上市櫃公司由於過度膨脹股本，使投資人已經開始不偏愛高配發股票股利的個股，加上銀行利率偏低，具備有「定存概念」的個股，投資人反而比較喜愛。

同時，未來一旦升息、通膨、地緣政治風險等市場變數獲得控制，上市櫃公司今年的獲利也將穩步回溫，配息題材將不會寂寞。

股息 個股 殖利率

延伸閱讀

光寶科（2301）合理價70元…殖利率6％多！ 專家：電子類股第一檔上巿

聯電殖利率逾7% 法人建議「中立」投資評等

假扮總統府副祕書長向上市櫃公司喬事 男認罪獲緩起訴

筆電市況仍差 法人建議以殖利率角度布局這檔

相關新聞

台股雙高族群 最新亮點

台股近來高檔多空震盪劇烈，指數力守15,500點關卡支撐。法人指出，隨後續愈來愈多的上市櫃公司將決定股利分派，市場將聚焦...

台股庫藏股 蓄積新動能

台股在俄烏緊張情勢難解、美國聯準會（Fed）今年降息機率下降等多空因素拉鋸下，行情面臨新一波月線攻防戰。反應上市櫃公司對...

電動車供應鏈 外資點將

電動車商機開展，是近年高能見度的投資主題之一。外資券商看佳電動車或車用電子相關供應鏈，近期隨財報釋出，牽動券商重新評價，...

遊戲商拚業績 新品搶市

繼史上最長春節假期後，國內228連續假期接力登場，鈊象（3293）、橘子、大宇資、網龍等遊戲商均推出新品或改版活動搶市，...

就市論勢／AI、內需消費 可短打

AI商機提振半導體股投機氣氛，輝達CEO黃仁勳表示AI處於轉捩點，各大企業為了開發機器學習軟體，開發生成式AI能力，紛紛向輝達採購晶片A100。

一周盤前股市解析／綠電、ChatGPT概念 搶鏡

台股上周五（24日）隨美股費半等指數強彈，加上金管會宣布解除禁空令等四大限制措施，早盤跳空開高、一度漲逾百點、最高來到1...

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。

商品推薦