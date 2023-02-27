快訊

台南88槍案2嫌自陸押回台 槍手聲押、策畫者發監執行

聽新聞
test
0:00 / 0:00

電動車供應鏈 外資點將

經濟日報／ 記者黃力／台北報導

電動車商機開展，是近年高能見度的投資主題之一。外資券商看佳電動車或車用電子相關供應鏈，近期隨財報釋出，牽動券商重新評價，包括貿聯-KY、致茂、順德、健鼎、台達電等是外資券商主要看佳的電動車供應鏈。

電動車出貨量強勁增長，是貿聯-KY重要成長引擎，大摩看好在特斯拉採降價策略刺激電動車銷量後，有助貿聯-KY重拾電源管理系統線束出貨成長力道，帶動貿聯-KY下半年營運，日前將評等由「中立」調升至「優於大盤」，目標價由305元上調至350元。

致茂也將受惠於電動車市場大趨勢，電動車電池所需設備是今年主要營收動能之一；此外，5G、高速運算等相關晶片市場需求續強，也將帶動半導體檢測設備成長，大摩看好致茂給予「優於大盤」評等，惟去年年底的營運表現或會於短線影響市場行情，目標價由230元小幅下調至215元。

順德今年持續電動車、自動駕駛輔助系統、5G基地台等應用領域下，大和看好順德2023~2024年訂單動能無虞，中長期趨勢能見度高，給予「買進」評等，目標價148元。

台達電也面臨消費性電子需求下滑衝擊，但電動車等業務皆可望成長，並因應全球在地化生產趨勢，將持續分散製造比重，資本支出將提升，營運持續轉佳，近來獲野村、小摩等券商看佳，目標價370~335元不等。

電動車 貿聯 台達電

延伸閱讀

未來純電BMW車款的頭燈 竟會被水箱護罩取代？

國道這5休息站有紅斑馬電動車可拍照 警籲勿疲勞駕駛

有人想讓電動車胎死腹中 謝國樑：青年引頸企盼努力做

電動車採單踏板運行的設置好嗎？Porsche：「我覺得不行」

相關新聞

台股庫藏股 蓄積新動能

台股在俄烏緊張情勢難解、美國聯準會（Fed）今年降息機率下降等多空因素拉鋸下，行情面臨新一波月線攻防戰。反應上市櫃公司對...

電動車供應鏈 外資點將

電動車商機開展，是近年高能見度的投資主題之一。外資券商看佳電動車或車用電子相關供應鏈，近期隨財報釋出，牽動券商重新評價，...

賺退休金！多圖看穿國內指數化投資名人組合 股票ETF配置比例不藏私

《Ffaarr 的投資理財部落格》的版主，活躍於臉書與PTT。現於大學擔任歷史相關課程的通識課教授，對指數化投資與資產配置有深入的了解，用平常學術研究的精神，將相關的概念傳達給大眾投資人。同時因擁有《哆啦A夢》深博知識，網路人稱「哆啦王」…

「大跌加碼、上漲減碼，不推！」 統計：再創新高後投入績效不見得較差

這是不少有經驗的指數化投資者也常犯的小錯誤。有些人會保留加碼金，打算等到市場大幅下跌再投入，深怕買在高點會比較危險；當股票持續創新高的時候，則會想要減少投入的金額，以降低之後下跌的損失。雖然這不是追高殺低的投機心態，但這些額外的擔心與多餘動作很可能會害了你。

股海自由行／追興櫃股流星雨 小心為宜

美國通膨降速緩慢，美國公債殖利率倒掛已創歷史最長紀錄，美股去年10月以來的反彈到2月初見高點，以費半指數最強，2月22日...

金控權值股 外資大回補

金融股走過跌宕起伏的2022年，今年來已見外資法人回補，並以金控權值股為核心，包括金控雙雄國泰金、富邦金，以及台新金、新...

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。

商品推薦