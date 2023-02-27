電動車供應鏈 外資點將

電動車商機開展，是近年高能見度的投資主題之一。外資券商看佳電動車或車用電子相關供應鏈，近期隨財報釋出，牽動券商重新評價，包括貿聯-KY、致茂、順德、健鼎、台達電等是外資券商主要看佳的電動車供應鏈。

電動車出貨量強勁增長，是貿聯-KY重要成長引擎，大摩看好在特斯拉採降價策略刺激電動車銷量後，有助貿聯-KY重拾電源管理系統線束出貨成長力道，帶動貿聯-KY下半年營運，日前將評等由「中立」調升至「優於大盤」，目標價由305元上調至350元。

致茂也將受惠於電動車市場大趨勢，電動車電池所需設備是今年主要營收動能之一；此外，5G、高速運算等相關晶片市場需求續強，也將帶動半導體檢測設備成長，大摩看好致茂給予「優於大盤」評等，惟去年年底的營運表現或會於短線影響市場行情，目標價由230元小幅下調至215元。

順德今年持續電動車、自動駕駛輔助系統、5G基地台等應用領域下，大和看好順德2023~2024年訂單動能無虞，中長期趨勢能見度高，給予「買進」評等，目標價148元。

台達電也面臨消費性電子需求下滑衝擊，但電動車等業務皆可望成長，並因應全球在地化生產趨勢，將持續分散製造比重，資本支出將提升，營運持續轉佳，近來獲野村、小摩等券商看佳，目標價370~335元不等。