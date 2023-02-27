台股庫藏股 蓄積新動能

台股在俄烏緊張情勢難解、美國聯準會（Fed）今年降息機率下降等多空因素拉鋸下，行情面臨新一波月線攻防戰。反應上市櫃公司對後市恐慌、股價委曲指標的庫藏股，雖然近期未見新一波實施的公司，但在場邊觀望備戰的資金，仍高達近百億元，預期將對行情形成一定的支撐效果。

元富投顧總經理鄭文賢、聯邦投信投資長吳裕良指出，一般來說，當外在國際股市出現大幅波動，拖累台股走勢，或是經營高層覺得自家股票不受市場青睞、價值遠被低估時，是上市櫃公司會實施庫藏股的動機之一。

因此，是否實施庫藏股，也可被視為公司對後市是否恐慌、股價委曲的重要指標，而且實施庫藏股可以有效吸納市場浮動籌碼，扮演股價後市有所表現的最佳助攻角色。

而台股近來高檔波動劇烈，雖然市場看法多空拉鋸，部分法人預期行情「盤久必跌」，不過由於類股健康輪動，且行情呈現價漲量增，價跌量縮的結構，因此有更多的法人預期行情為「以盤代跌」，待整理完畢後將會再度向上攻高。

不過不論行情將「盤久必跌」或「以盤代跌」，事實上，已有部分宣布實施庫藏股的公司，已備妥銀彈在場邊觀望備戰，金額仍有高達近百億元，這些宣告實施庫藏股的先鋒部隊，將有機會躍居盤面領漲的急先鋒。

根據統計，原本經董事會通過，正在實施庫藏股的公司，共有台泥、亞通、旭源、華東、可成、力致、和鑫、蔚華科等八家，但在台泥原預計在3月3日買回的2萬張股票，提前實施完畢後，則還有七家。

其中，以各家預計買回張數來看，可成的3.6萬張最多，和鑫的5,000張居次，亞通、華東、蔚華科則各2,000張，力致、旭源各1,000張、600張。以買回的目的來看，這些公司都以「維護公司信用及股東權益」為主。

再以各公司預計買回張數、買回價格區間的上限來看，其中以可成的94.5億元最高，力致8,000萬元居次，蔚華科7,000萬元，以這正在實施庫藏股的公司來看，合計金額達97.65億元。