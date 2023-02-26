賺退休金！多圖看穿國內指數化投資名人組合 股票ETF配置比例不藏私

Ffaarr（哆啦王）

《Ffaarr 的投資理財部落格》的版主，活躍於臉書與PTT。現於大學擔任歷史相關課程的通識課教授，對指數化投資與資產配置有深入的了解，用平常學術研究的精神，將相關的概念傳達給大眾投資人。同時因擁有《哆啦A夢》深博知識，網路人稱「哆啦王」。

配置的資產種類較多，除了希望達到不同的分散效果，也與個人偏好有關。考量後續能投入的新資金佔整體資產比例很低，所以採用較為保守的配置。而他也提醒：若對各類資產沒有充分了解、不確定自己有沒有能力管理，就避免採用這麼複雜的配置。

本文出自《通膨時代，我選擇穩定致富》 小資YP

《一年投資5分鐘》作者，同時也是《小資YP投資理財筆記》部落格的版主。擅長用豐富且清楚的數據，呈現一般大眾的投資迷思。YP以科學方式說明指數投資的原理，回答讀者提出的各種問題時，也保持客觀謙和。

《一年投資5分鐘》也是一本非常適合新手理解指數化投資的好書，認為投資應該保持簡單，並掌握好自己能控制的變因，讓時間回歸到生活之中。

透過兩大簡單的配置就能分散到全世界，並分配好股債比例。

堅信「Simple is the best」做好簡單的配置，就足以贏過大部分的人。

PG

《我畢業五年，用ETF賺到400萬》作者，同時也是《PG財經筆記》部落格的版主。目前從事金融相關的工作，分享內容主要涵蓋投資心理、財富管理以及資產配置的部分。

以上配置是針對長遠退休金的規劃，由於本身從事財富管理業，因此組合比例稍為複雜，採用目標導向的投資規劃，離退休更近時，會再逐步調升債券的比例。除了上面的配置，平時新的資金傾向簡單為主，以台灣與全球市場股票ETF各半的方式投入。

清流君

知名指數化投資YouTuber。講話一針見血，針對錯誤的投資迷思毫無保留的指出錯誤，廣泛的閱讀搭配金融背景，教學具有含金量，也不怕說真話擋人財路。擅長把冗長的報告轉換成簡單明瞭的影片內容。

相信自己有足夠的風險承受度來面對波動，因此整體採取相對較高風險的組合。如果你不清楚自己的風險承受度，或不清楚因子投資背後的原理，建議不要輕易模仿。

（本文出自《通膨時代，我選擇穩定致富》，作者：理財館長（陳震奇），狂徒）