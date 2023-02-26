快訊

令人心酸！布魯斯威利長女加速辦婚禮 趁老爸還未失智

賺退休金！多圖看穿國內指數化投資名人組合 股票ETF配置比例不藏私

聯合新聞網／ 遠流出版
每個民眾的投資需求和目的不同，配置的資產種類、比例，有的簡單有的複雜。 示意圖／ingimage
每個民眾的投資需求和目的不同，配置的資產種類、比例，有的簡單有的複雜。 示意圖／ingimage

Ffaarr（哆啦王）

《Ffaarr 的投資理財部落格》的版主，活躍於臉書與PTT。現於大學擔任歷史相關課程的通識課教授，對指數化投資與資產配置有深入的了解，用平常學術研究的精神，將相關的概念傳達給大眾投資人。同時因擁有《哆啦A夢》深博知識，網路人稱「哆啦王」。

配置的資產種類較多，除了希望達到不同的分散效果，也與個人偏好有關。考量後續能投入的新資金佔整體資產比例很低，所以採用較為保守的配置。而他也提醒：若對各類資產沒有充分了解、不確定自己有沒有能力管理，就避免採用這麼複雜的配置。

本文出自《通膨時代，我選擇穩定致富》
本文出自《通膨時代，我選擇穩定致富》
小資YP

《一年投資5分鐘》作者，同時也是《小資YP投資理財筆記》部落格的版主。擅長用豐富且清楚的數據，呈現一般大眾的投資迷思。YP以科學方式說明指數投資的原理，回答讀者提出的各種問題時，也保持客觀謙和。

《一年投資5分鐘》也是一本非常適合新手理解指數化投資的好書，認為投資應該保持簡單，並掌握好自己能控制的變因，讓時間回歸到生活之中。

透過兩大簡單的配置就能分散到全世界，並分配好股債比例。

堅信「Simple is the best」做好簡單的配置，就足以贏過大部分的人。

PG

《我畢業五年，用ETF賺到400萬》作者，同時也是《PG財經筆記》部落格的版主。目前從事金融相關的工作，分享內容主要涵蓋投資心理、財富管理以及資產配置的部分。

以上配置是針對長遠退休金的規劃，由於本身從事財富管理業，因此組合比例稍為複雜，採用目標導向的投資規劃，離退休更近時，會再逐步調升債券的比例。除了上面的配置，平時新的資金傾向簡單為主，以台灣與全球市場股票ETF各半的方式投入。

清流君

知名指數化投資YouTuber。講話一針見血，針對錯誤的投資迷思毫無保留的指出錯誤，廣泛的閱讀搭配金融背景，教學具有含金量，也不怕說真話擋人財路。擅長把冗長的報告轉換成簡單明瞭的影片內容。

相信自己有足夠的風險承受度來面對波動，因此整體採取相對較高風險的組合。如果你不清楚自己的風險承受度，或不清楚因子投資背後的原理，建議不要輕易模仿。

（本文出自《通膨時代，我選擇穩定致富》，作者：理財館長（陳震奇），狂徒）

勞工退休金 債券ETF

延伸閱讀

沒學歷、沒家世 高中畢業窮魯蛇投資股票…靠Excel晉身人生勝利組

他14歲就輟學去炸薯條、建教班畢業低薪出身 28歲身價破800萬

狂！某黨議員是「股神」 一周爽撈35%異常超額報酬、比金融專業人士還強

「大跌加碼、上漲減碼，不推！」 統計：再創新高後投入績效不見得較差

相關新聞

「大跌加碼、上漲減碼，不推！」 統計：再創新高後投入績效不見得較差

這是不少有經驗的指數化投資者也常犯的小錯誤。有些人會保留加碼金，打算等到市場大幅下跌再投入，深怕買在高點會比較危險；當股票持續創新高的時候，則會想要減少投入的金額，以降低之後下跌的損失。雖然這不是追高殺低的投機心態，但這些額外的擔心與多餘動作很可能會害了你。

賺退休金！多圖看穿國內指數化投資名人組合 股票ETF配置比例不藏私

《Ffaarr 的投資理財部落格》的版主，活躍於臉書與PTT。現於大學擔任歷史相關課程的通識課教授，對指數化投資與資產配置有深入的了解，用平常學術研究的精神，將相關的概念傳達給大眾投資人。同時因擁有《哆啦A夢》深博知識，網路人稱「哆啦王」…

ChatGPT概念股 業績看旺

ChatGPT掀起一股人工智慧（AI）聊天機器人風潮，帶動高速運算、高速傳輸需求，使得AI晶片、伺服器、散熱與網通等族群...

股海自由行／追興櫃股流星雨 小心為宜

美國通膨降速緩慢，美國公債殖利率倒掛已創歷史最長紀錄，美股去年10月以來的反彈到2月初見高點，以費半指數最強，2月22日...

金控權值股 外資大回補

金融股走過跌宕起伏的2022年，今年來已見外資法人回補，並以金控權值股為核心，包括金控雙雄國泰金、富邦金，以及台新金、新...

高股息資產 法人喊承接

金融股資優生玉山金公告股利政策引發市場熱烈討論，領息族擔憂現金流受到衝擊，ETF布局一籃子股票，相較存單一個股，更具備分...

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。

商品推薦