「大跌加碼、上漲減碼，不推！」 統計：再創新高後投入績效不見得較差

雖然大概3分鐘前你才剛看完，但因為這真的很重要，所以還是再次複習進出場的6大重要原則：

1.讓資金儘早參與市場 2.持有越久勝率越高 3.使用閒錢投資 4.避免多餘的擇時操作 5.不根據行情隨意停損與停利 6.投資目標達成時按需求轉成現金

站在指數投資的角度，只要謹記前面的重點，不要讓自己跟著行情隨意進出場就好了。不過，為了幫大家進一步釐清常見的擇時策略，在此會簡單解說我們不推薦的幾種擇時策略，告訴你為什麼這樣做行不通。

本文出自《通膨時代，我選擇穩定致富》

①大跌加碼、上漲減碼，不推！

這是不少有經驗的指數化投資者也常犯的小錯誤。有些人會保留加碼金，打算等到市場大幅下跌再投入，深怕買在高點會比較危險；當股票持續創新高的時候，則會想要減少投入的金額，以降低之後下跌的損失。

雖然這不是追高殺低的投機心態，但這些額外的擔心與多餘動作很可能會害了你。

根據過去的資料顯示，再創新高後投入的績效不見得比較差。表3-2統計了1988年至2022年投資S&P500的績效，回測後會發現：創新高後再進場，反而比正常情況進場有更高的滾動報酬。

但以上數據並非鼓勵你等創新高才投入，而是讓你理解不論有沒有創新高，都不會對我們的績效有特別大的影響。原因也很簡單：基於市場持續往上成長的特性，每一點當然都是在創歷史新高，我們完全不需要因為上漲而不敢投入。

這個概念其實跟加碼金一樣。如果你能在下跌時用相對便宜的股價買進，降低持有成本，當然值得開心；但到底跌多少才夠卻是一個難以回答的問題。假設今天市場跌了10%，你會選擇進場加碼嗎？如果不加碼，你會不會擔心未來再也沒有這樣的機會呢？萬一在下跌10%大幅加碼後，市場持續下跌20%長達數十個月。這時你還有多餘的錢再加碼攤低成本嗎？加碼思維最主要會面臨兩個問題：

1.難以預測未來：你無法確認多久後會有下跌機會。就算真的下跌了，也很難判斷怎樣的跌幅才合理，更無法預知跌幅將持續多久，種種的未知可能害你白忙一場。

2.拖累資金效率：想保有加碼金的思維，就會讓你需要持有更多的現金，而這反而會降低資金的使用效率，有很高的機率會拉低總資產的報酬。

綜合來說，投入資金後當然有可能在短期內被套牢，但如果為了等某個低點才進場，那麼就可能錯失資產大幅上漲的機會。高檔減碼、低檔加碼的思維模式本身看起來很合理，但實務上會有些問題。長期待在市場中，減少所有多餘的動作才是最佳策略。

（本文出自《通膨時代，我選擇穩定致富》，作者：理財館長（陳震奇），狂徒）