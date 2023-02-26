股海自由行／追興櫃股流星雨 小心為宜

美國通膨降速緩慢，美國公債殖利率倒掛已創歷史最長紀錄，美股去年10月以來的反彈到2月初見高點，以費半指數最強，2月22日輝達公布上季營收及獲利均「年減逾二成」，但執行長黃仁勳再度喊多：「估今年第1季營收65億美元，優於市場預期」，他認為企業為拚AI會加碼投資，看好自家GPU晶片，股價單日大漲14%，自去年到2月23日大漲1.2倍，正如本波面板驅動IC聯詠由208元漲一倍多到425元，也帶動加權指數大漲到15,717點波段新高，看似更逼近「萬六」，但壓力也變大了。

亞馬遜要拚聊天機器人，旗下的雲端AWS也下海，直嗆微軟ChatGPT，輝達更漁翁得利，連帶台股相關供應鏈大紅。台積電化解巴菲特短打賣出利空，IP指標多頭股創意又創1,175元歷史天價，IP股本益比（P/E）全面拉高了，股王力旺近80倍、晶心科近70倍、愛普近50倍，創意近40倍，輝達效應讓IP股拚三千金，比價行情延續，和創意一樣與台積電關係緊密的世芯-KY P/E不到30倍，就算是很低了。

而輝達更讓台股的股王換人了，信驊漲到2,850元，靠蘋果的大立光才2,205元。此外，緯穎組裝伺服器也漲到998元了，倍力2月七根漲停，2月24終於跌停休息，AWS的雲服務商伊雲谷又接棒漲停，雲概念更擴散到電商，第三方支付霸王綠界P/E 20多倍也偏低了。

今年個股比大盤強，連續四年賠錢的清潔用品股清淨海2月21日上興櫃，飆到二天熔斷暫停交易，一周最大漲幅3.6倍，2月24日又創天價18.45元；星宇航空連六天大漲，由19元到50.5元，高檔爆大量，股價大幅超過長榮航及華航，就馬上要現增50億元吸金，有點割韭菜的味道了，好像一場華麗的流星雨，這些兇猛的興櫃股，介入宜慎，二年前航海王大漲，小白們自認是「少年海神」，現在好像都變成「空少空姐和機長」了。

近日台股指數橫盤，中小型股超級熱鬧，穩懋、南亞科去年第4季賠錢都不跌，又傳SK海力士出包，產出卡關，對南亞科、威剛、十銓有利。MCU盛群上季只賺0.06元也不跌，敦泰去年大賠9.39元，2月24日只小跌不到3.1%，小股藉由各種題材炒翻天，尤其興櫃股沒漲跌幅限制，有濃濃賭味的現象。

內資炒做力量已遠超過外資，外資回補到2月3日累計2,451億元到高峰以後，總數就不再增加，到2月24日只剩2,263億元。反而投信帶動的法人正規軍買盤強，今年一直加碼，業內主力及許多公司派炒小股及新掛牌股，由於新公司輕薄短小，籌碼集中，興櫃生技股雅祥生醫2月9日股價不到7元，幾天狂漲到近30元，馬上又跌破20元。之前特別點名要注意的四檔興櫃生技新兵也瘋狂，康霈飆到天價235元，漢達由去年11月50元飆到200元；國邑*從去年7月31元飆到95.6元，全福生技從去年10月28元飆到82元；華上生醫及華安也飆到創天價。興櫃股的資訊少，主力猛炒，散戶跟進要小心。

波羅的海乾散貨指數BDI從2月16日到2月23日大漲54%，海岬型指數BCI去年12月21日的2,797點崩跌九成到2月17日的271點，近日大漲1.1倍，由於鐵礦砂出口大國澳洲、巴西目前為雨季，第1季本來就是散裝船的淡季，近期巴西更鬧嚴重水災，影響鐵礦砂出口，不過近來中國大陸房市復甦漸帶動運價回升，裕民、新興，帶動中航、慧洋-KY、台航、正德、四維航都大漲，目前P/E都很低，小船拉大船，散裝拉升整體航運股比價向上。

中國大陸全國人大、政協兩會3月4日、3月5日召開，較明確的經濟刺激政策有機會在兩會後實施，看好在中國大陸今年GDP大復活，餐飲、醫美、觀光、房市、航運、原物料，甚至消費電子都加速清庫存了。

（作者是萬寶投顧董事長）