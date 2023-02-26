金控權值股 外資大回補

金融股走過跌宕起伏的2022年，今年來已見外資法人回補，並以金控權值股為核心，包括金控雙雄國泰金、富邦金，以及台新金、新光金、開發金、元大金等，但日前公布股利配發大縮水的玉山金，則遭外資賣超，金管會放寬金控以公積配息對金控今年股利發放的影響，牽動外資動向。

2022年金融業遭受逆風，飽受美國鷹派升息衝擊股債雙殺、防疫保單慘賠等利空重擊，整體獲利較上一年度腰斬，外資法人也毫不留情砍殺大型金控股，惟今年來已見外資法人回補，14檔上市金控股中，今年來買超張數以台新金、新光金均超過11萬張最多，其次為即將恢復信用交易的開發金7.8萬張，但以金額來看，應以買超國泰金6.25萬餘張規模最大，獲利王富邦金也回補近1.7萬張。

法人分析，金控去年獲利大幅衰退，影響今年股利尤其現金股息配發，雖然金管會開善門放寬金控自行決定是否以資本公積、法定盈餘公積加發股息，並以三大財務指標控管，但實際上金控是否動用、如何動用、最終會配發多少仍有待觀察。

儘管大多數金控因為金管會此舉可以發放股息，但不少金控股息還是難免縮水。

日前玉山金公布去年股利0.6元，且改變過去長期現金、股票股利平衡做法，現金股息縮水至每股0.2元，外資在公告隔日大舉賣超玉山金逾4萬張，凸顯重視現金股息收益的外資，操作上受到股息變化影響。

去年獲利成長且財報其他權益唯一正值的第一金，是少數外資去年沒大砍的金控，今年來外資賣超2.7萬張，但在第一金股利配發率確定不縮水下，外資近日轉買，近一周買超1萬餘張。

台新投顧副總經理黃文清指出，金融股股價已反映利空、基期低之下吸引外資回流，尤以去年大賣、股價跌深、今年獲利回升成長性好轉機會大的為首選。