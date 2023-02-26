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ChatGPT概念股 業績看旺

經濟日報／ 記者蕭君暉／台北報導
ChatGPT掀起一股人工智慧（AI）聊天機器人風潮。圖／本報資料照
ChatGPT掀起一股人工智慧（AI）聊天機器人風潮。圖／本報資料照

ChatGPT掀起一股人工智慧（AI）聊天機器人風潮，帶動高速運算、高速傳輸需求，使得AI晶片、伺服器、散熱與網通等族群今年業績看旺，有機會在上半年不景氣中逆勢突圍。

ChatGPT概念股包括代工AI晶片的台積電、IC設計服務的創意、雲端伺服器的廣達、緯穎、英業達與鴻海，散熱的奇鋐與雙鴻，以及網路通訊的智邦與明泰等。

雲端伺服器大廠緯穎財務長陳昌偉表示，ChatGPT已帶來更多AI運算需求，且耗電更高，隨之而來的溫度升高，散熱變得更重要，2022年AI伺服器占緯穎比重在20%左右，目前新開案子約有五成都是AI伺服器，可看出AI機器人風潮確實興起。

圖／經濟日報提供
圖／經濟日報提供

至於AI伺服器與傳統雲端伺服器的差異？陳昌偉表示，AI伺服器必須搭配圖形處理器（GPU），且通常是一顆中央處理器（CPU）搭配許多GPU一起使用，且需要更多運算能力、更多電力、更好的散熱，及更多的網路傳輸配套等。

包括亞馬遜、Google、微軟與Meta等雲端伺服器大廠，去年來陸續縮減資料中心資本支出並大舉裁員，導致市場對雲端伺服器需求產生許多雜音。陳昌偉說，仍在觀察總體經濟變化，但AI伺服器需求確實暢旺，該公司持續看好今年雲端伺服器產業。

根據市調機構New Street Research估計，微軟推出結合ChatGPT的必應（Bing）搜索引擎，可能需要八個GPU，才能在不到1秒時間內回應一個問題。

按照這樣的速度，微軟將需要超過2萬台輝達（Nvidia）的DGX AI系統，才能將Bing中的模型部署到每個使用者身上，如此一來微軟在這項功能上要花費的基礎設施支出可能需要40億美元。

New Street Research 科技分析師Antoine Chkaiban補充，如果想要擴展到Google的規模，即每天服務80億到90億次查詢，實際在DGX AI系統花費將達到800億美元。

根據IDC統計，2021及2022年全球伺服器產值約1,025億及1,216億美元，目前ChatGPT AI伺服器產值僅占不到 1%，隨著使用人數及提問數持續提升， ChatGPT訊號斷線次數逐漸增加，未來勢必持續增加伺服器需求。

伺服器 雲端 微軟

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