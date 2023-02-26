高股息資產 法人喊承接

金融股資優生玉山金公告股利政策引發市場熱烈討論，領息族擔憂現金流受到衝擊，ETF布局一籃子股票，相較存單一個股，更具備分散風險優勢。法人認為，高股息ETF仍值得有現金流需求的投資人分批承接、定期定額存。

綜合國泰、富邦、群益、凱基、永豐五大投信看法，預料今年恐懼再升息、政經風險及擔憂衰退的多重利空衝擊下，市場持續震盪，低波動且具股息保護的高股息標的將能吸引資金關注。

檢視11檔台灣高股息ETF含「金」量，金融股檔數介於0到16檔間：群益台灣精選高息、富邦臺灣優質高息、大華優利高填息30、富邦特選高股息30四檔持有檔數為0，主要反映金融股獲利及股利率不符合篩選條件。

高股息ETF家族持有最多的是永豐存股達16檔；其次為國泰股利精選30有11檔；國泰永續高股息、FH富時高息低波同為九檔；元大高股息、凱基優選高股息30和元大台灣高息低波有四檔。

持有標的以元大金最熱門，是七檔高股息ETF的共同成分股；第一金、中信金、永豐金、兆豐金、開發金、國泰金、富邦金同樣都有四檔高股息ETF持有。

從今年價格表現可看出，沒持有金融股的高股息ETF表現領先，群益台灣精選高息和富邦臺灣優質高息，漲幅12.5%和11.5%，反映成分股集中在科技股上。