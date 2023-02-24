狂！某黨議員是「股神」 一周爽撈35%異常超額報酬、比金融專業人士還強

【狂徒專欄】內幕消息真與假 如果你相信透過研究財報就能知道公司體質，或認為聽到新聞就能判斷營運現狀，那很可能想得太過簡單。只要你向媒體、會計師或業界朋友進一步詢問，就能驗證這裡說的狀況是特例還是普遍現象。

1.「為什麼要告訴你？」

這是所有市場資訊的傳播都會面臨的問題。市場上不是沒有內幕消息，相反地內幕消息還很多；但通常什麼等級的人就會聽到什麼等級的消息，一個大咖不會把驚天秘密平白告訴一個市井小民。

反過來說，有些廣泛流通的消息其實只是煙霧彈，不但對交易沒幫助，還會損害獲利。某些資訊乍看之下公開透明，例如公司每季財務報表，讓許多投資人想藉此研究公司體質獲利；但最大困難就在於：這些資訊經過多層傳播，無法呈現原始的狀況。

本文出自《通膨時代，我選擇穩定致富》 你在手機APP上看到的個股消息通常來自媒體，問題是媒體也不可能完全揭露。很多時候新聞都經過美化，當媒體自行補充太多公關稿外的內容，就會被公司「關切」，甚至被迫撤銷。如果連媒體都不確定公司追回的是錯誤資訊還是正確機密，一般民眾就更難判斷了。

2.灰色地帶的內線

除了公開消息，還有一種資訊就是灰色地帶的內線。獨家消息絕對屬於「賺快錢」的方法，但這就像是掌握樂透密碼，誰會真的公開分享呢？

美國有一群厲害的股神，他們平時的身分就是「議員」。根據研究，針對2004到2010年的六萬多次交易進行分析，發現有權勢的某黨議員平均在一週的持有周期內，可以達到35%的異常超額報酬。更神奇的是，自從議院通過揭露交易資訊的STOCK法案後，這些異常報酬就消失了。

而根據2022年的另一個研究，美國議員投資房地產，每年平均有3.24%超額報酬，比金融業專業人士還強。關於這群議員的優秀表現原因，選對地區可以解釋50%，精準擇時又佔了剩下的30%。雖然這些研究說明優勢資訊確實能增強獲利，不過換個方向想，資訊競爭遊戲並非一般大眾能涉足。

我常會在各種應酬場合，不小心聽到一些「新聞外的新聞」，例如集團動向、內部弊案、武裝政變、高管反叛...... 等。根據我的經驗，不管在民主國家或極權國家、官商還是企業內部，都存在派系鬥爭和「合作」，所以有些業界的消息變成國際新聞，有些則直接被掌權者壓下。

換句話說，由於內部人士的參與，很多消息早已反映在股價上，剩下流到市面上的「內幕」大多已無意義，否則就是競爭對手刻意放出來，用來吸引散戶的消息。無論哪一種，對一般投資人都有害無益。

3.「怎麼確定真實性？」

對於獨家消息，投資人還面臨一個問題，那就是如何判斷它是真是假。因為既然是獨家，那也不會有第三人能證實。事後來看，很多消息確實正確，但我們當下也只能半信半疑。

記得有次我和某國有政治背景的朋友吃飯，當時他剛接手一個教育集團。我問他有沒有上市的打算，他只說「智商不足才上市」，便不再多言。結果過幾年後，該國大肆打擊教育產業，很多上市公司下場悽慘，股價跌90%都算普遍，他那傢伙反而活得滋潤。

再舉個例子，我有次與朋友們聚餐，其中一位宣稱不小心聽到股票的特殊消息，讓他兩周內進帳八位數，我們聽了全部轉頭過去等他「開示」，結果他說他早就獲利出清，而且消息已經結束。「早知道」我就提早布局了──可是誰能事先知道？況且，當我們聽到再衝進場，想必也已經晚人一步。

4.「寧可信其有，不可信其無」？

可別以為所有資訊都符合這種情況，既然有許多人喜歡聽小道消息，放風聲的人當然可以收割這些族群。

舉個例子，曾有某國金融業朋友傳達特定團體的炒作公司和目標價格，並配合新聞業者釋放利多消息，當地政府也參與其中。後來那支股票翻了一倍，市場投資人蜂擁而入，我們都相信該團體的實力決心，同時也認為上漲行情能一路衝到目標價。結果幕後集團突然賺完下車，留下一堆受困的散戶。你說這個消息是幫助散戶，還是收割散戶呢？

得益於科技進步，我們使用手機或電腦就可以輕鬆下單，但股票背後仍然是激烈的、暗潮洶湧的競合關係。很多時候，我身邊發生的事情比小說還荒謬，有人欠下數百萬美元仍可以熱情地上前握手，有人壟斷整個國家還認為利潤不夠，有人怕被仇家追殺而需要防彈裝甲車，有人毫無商業誠信仍成功SPAC 上市...往往這些事情連公司內部都不一定清楚，更遑論下單的民眾了。

我在專欄講這些事情，並不是鼓勵讀者憑空臆測或刺探內幕，主要是想澄清一件事情：準確的消息和對公司體質的掌握，確實可以幫助你獲利，但這些核心資訊通常都不會對一般人開放。

當一個人在社會上有一定地位，自然會聽到各路消息，當然可以靠優勢資訊獲利；但既然握有這些人脈，主業往往能賺得比股票還快，而且安全許多。而如果是一般投資人，不被收割就已經很幸運了。如果你和我一樣，浪跡天涯而享受物競天擇，更需要穩健有效的投資當成後盾，在公開市場採用被動指數化投資才是明智省力的做法。

（本文出自《通膨時代，我選擇穩定致富》，作者：理財館長（陳震奇），狂徒）