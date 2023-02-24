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台股下跌111點 三大法人賣超89.12億元

經濟日報／ 記者楊伶雯／台北即時報導
台股今（24）日開高走低，最後一盤爆量下殺，終場收在15,503.79點，下跌111.62點。聯合報系資料照
台股今（24）日開高走低，最後一盤爆量下殺，終場收在15,503.79點，下跌111.62點。聯合報系資料照

台股今（24）日開高走低，最後一盤爆量下殺，終場收在15,503.79點，下跌111.62點，成交量2,861.62億元；三大法人賣超89.12億元。

統計三大法人買賣超情況，外資及陸資（不含外資自營商）賣超80.4億元，投信買超11.7億元，自營商賣超（合計）20.42億元，其中自營商（自行買賣）買超0.56億元，自營商（避險）賣超20.99億元。

台股今日以15,669.88點開出，上漲54.47點，台積電（2330）524元開出，上漲6元，盤中一度衝達15,717.96點，上漲102.55點，創下八個月來的新高，但在連假效應下，獲利了結賣壓出籠，最後一盤爆量下殺，終場收15,503.79點，跌幅0.71%；統計本周上漲24.09點，周漲幅0.16%，2月上漲238.59點，漲幅1.56%，月線連二紅。

自營商 台股 三大法人

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