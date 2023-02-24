台積電最後一盤爆逾2萬張成交量下殺9元 終場收511元
台積電（2330）ADR周四止跌，收在90.08美元，漲幅3.74%，台積電今（24）日卻是開高走低收最低，最後一盤爆出20,162張成交量，股價一口氣下殺9元，終場收在511元，下跌7元，跌幅1.35%；鴻海（2317）尾盤也遭大單摜壓，收在101元，跌幅1.94%；聯發科（2454）最後一盤下殺7元，終場收在723元，下跌22元。
台股今日開高走低，早盤以15,669.88點開出，上漲54.47點，台積電524元開出，上漲6元，盤中一度衝達15,717.96點，上漲102.55點，創下八個月來的新高，但是隨後指數往下走弱，尾盤更是大殺，台積電收在今日最低，指數收在15,503.79點，下跌111.62點，高低點超過200點。
台積電以524元開出，上漲6元，一度拉升至525元，最後5分鐘更是爆出20,162張成交量，一口氣下殺9元，股價再翻黑，收在今日最低的511元，下跌7元，跌幅1.35%，市值13兆2,504億元。
台積電尾盤遭大單摜殺之外，聯發科也是殺尾盤，同樣收在今日最低，以723元收盤，下跌22元，跌幅2.95%，最後一盤成交量2,559張，一口氣壓低股價7元。
鴻海最後一盤也爆量，最後5分鐘成交量20,652張，壓低股價收今日最低，終場收在101元，下跌2元，跌幅1.94%。
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