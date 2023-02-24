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觀光股輪動茶飲股補漲 六角股價勁揚、雅茗-KY強彈

經濟日報／ 記者嚴雅芳／台北即時報導

觀光股在資金不斷進場點火下，近日持續輪動向上，本波漲勢相對落後的茶飲股也啟動落後補漲行情，六角（2732）今日上攻，盤中股價來到165元，漲幅4.7%，雅茗-KY（2726）盤中股價也一度漲停，雖未能鎖住但仍維持高檔震盪。法人表示，茶飲股進入後疫情時代，今年可望恢復海外市場展店動能，另一方面，疫情期間陸續關閉營運體質較弱的店面後，體質更精實，此外，手搖飲股在第2季將開始進入旺季，成為推升股價的動力。

六角除了海外的手搖飲市場持續成長，亦透過旗下子公司投資國內餐飲市場。轉投資的王座國際（2751）受惠今年1月農曆春節長假，帶旺餐廳用餐與旅遊餐飲消費力，於全台各店翻桌率成長下，1月營收創下歷史新高，年增率達86.7％。市場預估，王座國際去年全年營運將由虧轉盈，今年獲利將更上層樓。

海外子公司方面，澳洲子公司Chatime Group因總店數已躍居170家市場規模，加上同店營運銷售額增溫，今年以來業績持續成長，且目前FMCG（快銷品）商品於澳洲Woolworths與Coles兩大超市銷售穩健，將挹注集團加盟及權利金與原物料銷貨收入成長，預計今年店數可望達200家。

中國大陸市場部分，六角表示，因去年底放寬疫情管制，內需消費市場築底回溫下，杭州瑞里營收已擺脫營運谷底，同時在去年第4季調整營運體質後，損平點大幅下移，今年轉虧為盈效益可期。

雅茗-KY去年底宣布大陸事業將進行轉型，未來擬以品牌授權方式，由大陸市場代理進行快樂檸檬品牌的經營及業務拓展。轉型後將大幅減少集團在大陸的營運成本，除了可以維持品牌知名度，同步還能收取品牌授權金，對於營運體質改善將有所助益。此外，集團也將資源集中投入在美國市場及其他海外市場營運發展，且除了茶飲本業外，還會加大力度在餐食市場的投資、合盟，計劃將引進知名餐食品牌一起在美國發展。

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