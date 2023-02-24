快訊

侯友宜民調下跌仍不鬆口有「難言之隱」？從這裡看出端倪

不只是蛋！白肉雞也拉警報 農委會：特定部位肉3月底有缺口

前後任男友約談判 街頭「10打2」混戰 警速壓制

台股創八個月波段高後翻黑 主要是受它的影響…

經濟日報／ 記者楊伶雯／台北即時報導

台股今（24）日開高後一度拉升至15,717.96點，上漲102.55點，但在權王台積電（2330）翻黑，漲多股也拉回下，指數由紅翻黑；法人認為，影響台股今日表現主要是228的連假因素，考量期間國際股市並未休息，加上升息預期等變數，短多先獲利了結，但是長線仍是樂觀看多。

美股周四收紅，四大指數收盤齊漲，道瓊工業指數上漲108.82點，漲幅0.33%；那斯達克指數上漲0.72%；標準500指數上漲0.53%；費半指數上漲3.33%，台股早盤以15,669.88點開出，上漲54.47點，台積電524元開出，上漲6元。

台股盤中最高達15,717.96點，一度重返15,700點整數關卡，隨後漲勢收斂，在櫃買指數修正下，集中市場指數也往下滑落，盤中翻黑一度下滑至15,563.28點，台積電、聯發科、鴻海等翻黑，創意一度拉升至1,175元，再創天價，但盤中漲幅也收斂，散裝股則是強勢指標。

台股今日收月線，大盤指數卻是開高走低，近期強勢的觀光股、軍工股等都出現壓回，後續台股表現如何看待?法人認為，短線有獲利了結賣壓，但長線仍然樂觀。

統一投顧董事長黎方國表示，由於228連假在即，且27日、28日僅有台股休市，國際股市並未休息，國際股市的表現可能存有變數，市場氣氛趨於保守，加上美國Fed升息的預期，市場擔心恐會拉高，都是造成短線出現獲利賣壓的原因。

黎方國說，連假及升息等潛藏的變數，影響市場以保守的操作來因應，短線思維下，獲利了結賣壓出現，壓抑大盤的表現，不過，從長線來看仍然樂觀，長線多頭趨勢未變。

國泰證期顧問處協理簡伯儀表示，台股創高後拉回，漲多個股也拉回，主要是考量228長假中，有兩天是台股唯一休市的不確定性，另外3月Fed升息，還有OTC明顯拉回，都影響投資人的信心，在獲利調節賣壓下，指數壓回。

簡伯儀認為，以台股2月表現來看，呈現高檔震盪，目前則是盤整待變，需等到出現突破或是爆量往下殺低的情況，才有較明確的方向，短線以題材股表現為主，不過長線還是看多。

台股 台積電 升息

延伸閱讀

富邦期貨：市場風險偏好受壓抑 台股短線走勢震盪盤堅

台股穩了…禁空令退場 國安基金持續護盤

台股放量 外資轉買135億

台股、歐股 本月奏凱歌

相關新聞

費半勁揚 台股開盤上漲54點 台積電開盤上漲6元

美股費半指數收盤大漲3.3%，台股今（24）日開盤上漲54.47點，開盤指數15,669.88點；台積電（2330）開盤...

2/24【早晨財經速解讀】輝達狂飆14% 晶片庫存有解?禁空令退場 國安基金續護盤等解套?

美國股市周四在震盪交易中收高，標普500指數結束連四日的跌勢，投資人努力思考利率政策可能對美國經濟產生的影響。

輝達+微軟雙引擎開啟科技新局面 00757含金量與近月報酬雙冠

受到ChatGPT應用帶動，AI基礎建設龍頭輝達（Nvidia）公布最新財測，預期今年第1季營收將遠優於預期。消息一出激...

全員「寫日記」終結倒閉危機 怡利電轉骨股價翻五倍

坐上駕駛座，聲控叫出擬人化助理小精靈告知目的地，就能放心踩下油門，接著登場的阿拉丁會指示哪裡該轉彎、提醒車距，車速、道路速限會直接顯示在擋風玻璃上，讓駕駛人不用再分神，忙著低頭看儀表板、中控台，專心享受奔馳的自由感。這一切能成真，靠的就是怡利電生產的抬頭顯示器（HUD）。

美科技股收紅 法人：台股看限空令退場影響

美股23日震盪劇烈，科技股回升收紅，台股23日上漲196.64點，收在15615.41點。金管會23日拍板解除限空令等穩...

台股回穩 有條件禁空令退場

台股站穩萬五，考量近期股市回穩，金管會昨天宣布，即日起「有條件禁空令」退場，其餘三項穩股措施也全面取消。金管會證期局官員...

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。

商品推薦