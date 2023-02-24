台股創八個月波段高後翻黑 主要是受它的影響…

台股今（24）日開高後一度拉升至15,717.96點，上漲102.55點，但在權王台積電（2330）翻黑，漲多股也拉回下，指數由紅翻黑；法人認為，影響台股今日表現主要是228的連假因素，考量期間國際股市並未休息，加上升息預期等變數，短多先獲利了結，但是長線仍是樂觀看多。

美股周四收紅，四大指數收盤齊漲，道瓊工業指數上漲108.82點，漲幅0.33%；那斯達克指數上漲0.72%；標準500指數上漲0.53%；費半指數上漲3.33%，台股早盤以15,669.88點開出，上漲54.47點，台積電524元開出，上漲6元。

台股盤中最高達15,717.96點，一度重返15,700點整數關卡，隨後漲勢收斂，在櫃買指數修正下，集中市場指數也往下滑落，盤中翻黑一度下滑至15,563.28點，台積電、聯發科、鴻海等翻黑，創意一度拉升至1,175元，再創天價，但盤中漲幅也收斂，散裝股則是強勢指標。

台股今日收月線，大盤指數卻是開高走低，近期強勢的觀光股、軍工股等都出現壓回，後續台股表現如何看待?法人認為，短線有獲利了結賣壓，但長線仍然樂觀。

統一投顧董事長黎方國表示，由於228連假在即，且27日、28日僅有台股休市，國際股市並未休息，國際股市的表現可能存有變數，市場氣氛趨於保守，加上美國Fed升息的預期，市場擔心恐會拉高，都是造成短線出現獲利賣壓的原因。

黎方國說，連假及升息等潛藏的變數，影響市場以保守的操作來因應，短線思維下，獲利了結賣壓出現，壓抑大盤的表現，不過，從長線來看仍然樂觀，長線多頭趨勢未變。

國泰證期顧問處協理簡伯儀表示，台股創高後拉回，漲多個股也拉回，主要是考量228長假中，有兩天是台股唯一休市的不確定性，另外3月Fed升息，還有OTC明顯拉回，都影響投資人的信心，在獲利調節賣壓下，指數壓回。

簡伯儀認為，以台股2月表現來看，呈現高檔震盪，目前則是盤整待變，需等到出現突破或是爆量往下殺低的情況，才有較明確的方向，短線以題材股表現為主，不過長線還是看多。