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輝達+微軟雙引擎開啟科技新局面 00757含金量與近月報酬雙冠

經濟日報／ 記者廖賢龍／即時報導
7檔ETF同時持有輝達及微軟 00757近月報酬16.12%居冠
7檔ETF同時持有輝達及微軟 00757近月報酬16.12%居冠

受到ChatGPT應用帶動，AI基礎建設龍頭輝達（Nvidia）公布最新財測，預期今年第1季營收將遠優於預期。消息一出激勵輝達昨日股價向上噴出14.02%，其他晶片股也水漲船高，帶動標普500指數結束連四黑。微軟（Microsoft）作為ChatGPT主要投資者，近日除了將ChatGPT技術與旗下產品整合以外，還與輝達在電玩遊戲領域，簽署10年合作協議，積極擴張版圖。

輝達與微軟強強聯手如利劍出梢，將為整個科技產業版圖帶來新變化。由輝達與微軟組成的雙引擎，也使不少ETF直接受惠。根據各大投信官網數據，截至2月22日，台灣掛牌的59檔海外股票型ETF中，同時持有輝達與微軟的ETF有七檔，前四檔ETF的雙引擎持股比例都在一成以上。

其中，成分股打包十大科技巨頭的統一FANG+ETF（00757），不僅雙引擎持股比例最高，達到18.61%。截至2月23日，該檔ETF還以16.12%的報酬率，奪下近一月績效冠軍。

統一FANG+ETF（00757）基金經理人林良一表示，AI發展商機龐大，除了軟體股以外，AI基礎建設類股更是直接受惠。因AI研發需要在雲端平台利用處理器進行大量訓練，以ChatGPT為例，他的模型就是在微軟雲端，以輝達處理器為基礎研發。未來隨著ChatGPT這一類的機器人陸續推出並在民間普及，市場對雲端及高端處理器的需求也會提高，帶動相關類股持續高速成長。

林良一表示，但由於AI產業資本密集度高，創造巨大的競爭門檻，使得龍頭企業無論在規模還是技術上，都相對整體市場抱持領先優勢，例如FANG+指數成分股的科技巨頭：谷歌（Google）、微軟、META及輝達等。這也讓科技巨頭長線發展潛力持續增加，如今AI領域剛出現劃時代變局，投資人可以透過ETF一網打盡深具潛力的科技股，分批布局以參與未來新科技的爆發性成長。

輝達 ETF 微軟

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