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富邦期貨：市場風險偏好受壓抑 台股短線走勢震盪盤堅

經濟日報／ 記者廖賢龍／即時報導
散戶小台籌碼分析
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Nvidia公布上季營收與獲利均較去年同期下滑，但優於分析師預期，預期在搶進AI處理器市場取得成果，本季營收展望樂觀，激勵股價大漲14%，也帶動半導體類股漲勢。雖然美股盤中一度回吐漲幅，不過美債殖利率拉回，10年期公債殖利率回到3.9%以下，有助股市反盤，美股四大指數全面收漲，費半指數大漲3.3%。

美科技股財報利多激勵電子股回神，不過美債殖利率攀升至今年高點，美元走強，加上228長假效應，市場風險偏好多少仍會受到壓抑，預期台股短線走勢震盪盤堅；從籌碼面分析，外資台指期未平倉淨多單接近19,000口，散戶小台多空比再跌至-24%，未平倉PUT/CALL Ratio回升至129%，顯示短線雖受美股拉回整理影響，台股上檔有壓，不過整體籌碼面仍有利多方。（富邦期貨/提供）

殖利率 美股 台股

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