2/24【早晨財經速解讀】輝達狂飆14% 晶片庫存有解?禁空令退場 國安基金續護盤等解套?

美國股市周四在震盪交易中收高，標普500指數結束連四日的跌勢，投資人努力思考利率政策可能對美國經濟產生的影響。

道瓊工業指數上漲108.82點，或0.33%，收33,153.91點，標普500指數上漲21.27點，或0.53%，至4,012.32點，那斯達克指數上漲83.33點，或0.72%，報收11,590.40點。

今年來，股市走勢震盪，1月強勁上漲後，2月出現回檔，投資人試圖弄清楚美國聯邦準備理事會將採取什麼樣的利率行動。決策者紛紛做出鷹派發言，同時數據顯示美國經濟強勁。

周四，美國勞工部表示，上周初次申請失業救濟金人數意外下降，反映勞動市場吃緊。另一份報告證實，第四季經濟成長穩健，儘管庫存增加是推動成長的主要原因。官方第二次估值顯示，美國第四季國內生產總值（GDP）成長2.7%。經濟學家預測的增幅為2.9%。

法盛投資管理首席投資組合策略師Jack Janasiewicz表示：「如果你看漲，可以找出很多具有支持性的東西，如果看跌，也有很多支持性的東西。有如此多的橫流正朝著非常不同的方向演變，我認為很難歸結到一兩件事情上。這就造成了很多手忙腳亂的不確定性，因此市場陷於區間。」

標普500指數盤中部分時間低於其50日移動均線切入位3,980點，但午後反彈，本周首次收於4,000點上方。

野村證券策略師Charlie McElligott表示，短期衍生品的大規模交易給市場造成了拋售壓力，拖累盤中下跌。

輝達（Nvidia）協助提振投資人信心，該公司公布強勁業績後股價暴漲14%，此前該公司預測單季銷售高於預期，並表示其晶片在人工智慧服務方面的使用量大幅增加。

其他晶片製造商也上漲，博通（Broadcom）、英特爾和高通勁揚0.6%到1.8%不等。費城半導體指數攀升3.3%。

標普500指數11個主要板塊中有七個上漲。原油價格上漲推動能源股升1.3%，結束七連跌。這是自2017年3月連續八個交易日下跌以來的最長跌勢。

通訊服務類股跌幅最大，下跌0.7%。這是該指數連續第五日下跌，與10月的五連跌持平。網飛（Netflix）下跌3.4%，原因是有報導稱該串流媒體服務公司在30個國家下調了訂閱價格。

美國各交易所累計成交104.3億股，過去20個完整交易日的日均成交量為115.9億股。