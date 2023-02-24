台股回穩 有條件禁空令退場

台股站穩萬五，考量近期股市回穩，金管會昨天宣布，即日起「有條件禁空令」退場，其餘三項穩股措施也全面取消。金管會證期局官員表示，主要是股市已回穩，台股今年以來漲幅逾百分之九，在亞股中表現最好，現在是收回的適當時機。

至於國安基金是否會跟進退場？國安基金高層昨表示，尊重金管會的決定，但國安基金還在場中護盤，後續是否有退場考量，要根據四月的例行委員會，由委員會整體通盤考量決議。

去年受到美國激烈升息影響，台股從去年初「萬八」重摔到「萬三」大關，金管會在去年十月一日啟動救市措施，先祭出「外資限空令」，再啟動「有條件禁空令」，歷時四個月後於昨宣布退場。而台股從去年九月底實施前的一萬三四二六點，昨回升到一萬五六一五點，上漲超過兩千點，漲幅約百分之十六。

證期局拍板取消的四項救市措施，包括當日收盤價跌幅達百分之三點五以上，次一交易日不得以低於前一交易日收盤價放空，即日起停止適用；回復每日盤中借券賣出委託數量，從前卅個營業日的日平均成交數量百分之十回復為百分之卅；最低融券保證金成數從百分之一二○回復為百分之九十；取消放寬抵繳信用交易應補繳差額擔保品範圍。

至於金管會是否認為利空已消失？證期局主秘黃厚銘說，年初的很多不確定因素都已和緩，且外資去年賣超一點二兆元，今年至二月廿三日轉為買超二三四三億元。

金管會歷來五度祭出禁空令，這次歷時四個月，是時間最長的一次。市場人士分析，禁空令通常使用的時間不會比國安基金久，主要是禁空令屬於較激烈的手段，容易導致成交量萎縮，時間過長對台股量能有不利影響。

國泰證期顧問處經理蔡明翰則說，近期雖有美國聯準會可能轉趨緊縮、俄烏戰爭等雜音，但後續大盤指數大幅重挫、回測底部的機率很低，若還規定平盤下不能放空，就時間點來看不太適合，取消禁空令是合理決定，讓投資人回歸公平競爭、公平對抗局面。