輝達財測優於預期 法人點名買進三檔概念股

輝達（NVIDIA）財測優於預期，法人指出，除H100晶片銷售強勁，有助台積電（2330）第2季5奈米稼動率回升，遊戲GPU庫存調整至一段落與中國大陸解封，亦有利微星（2377）、技嘉（2376）等板卡廠銷售回溫，建議三檔「買進」投資評等。

輝達公布上季獲利優於預期，主要是H100 晶片與RTX 40系列銷售表現佳，帶動毛利率季增；至於本季財測部分，營收高於市場預期，主要動能來自資料中心與電競業務，並預估四大業務營收均呈現季增，毛利率財測中值符合預期。

大型本國投顧分析，輝達上季資料中心 GPU營收36.2億美元，季減6%，年增11%，因總體需求下滑、PC 需求疲弱與中國大陸封城，但來自大型雲端資料中心業者營收仍呈現季增，公司高層認為客戶對 GPU、AI基礎建設需求仍強。

H100晶片銷售表現亮眼，銷售額超過A100晶片，主要由於部分雲端服務提供客戶改採用H100晶片，降低A100銷售額。

此外，輝達AI 加速軟體持續獲雲端中心業者採用，高層看好未來企業端也會加速採用此AI加速軟體。

輝達認為，ChatGPT 是語言模型的新應用方式，能在人類 語言與程式語言間切換，讓一般人也能寫程式創造自己的軟體，也有助軟體公司提升產品與服務。

法人指出，輝達上季遊戲 GPU營收18.3億美元，季增16%，主因RTX 40系列銷售表現亮眼，但年減46%，主要是去年基期較高與舊產品庫存調整。

隨中國大陸解封後，輝達已看到市場初步復甦跡象，至於與微軟簽訂的十年合約，會將Xbox/PC端的熱門遊戲帶入GeForce NOW平台，將有望提升玩家的遊戲體驗。

車用GPU成長趨勢不變，上季營收貢獻2.9 億美元，季增17%，年增135%，主因來自車廠、OEM 廠對於AI與車用解決方案需求成長。