摩根投信：中國大陸已成為2023年投資人不可或缺的投資區域

2022年美元指數一度站上近20年高點，但2023年美國聯準會（Fed）升息速度放慢，美元指數從高點回落。摩根投信認為，亞洲股市可望從強勢美元壓力的釋放下嶄露頭角。

摩根投信分析，亞股的核心區域中國大陸，無論是在經濟重啟或支撐景氣復甦的新政策，都令市場驚喜。在消費活動復甦下，預期中國大陸2023年經濟增長可望達5.8%。此外，中國大陸股市當前仍具吸引力，中國大陸已成為2023年投資人不可或缺的投資區域。

摩根投信看好中國大陸股市，有三大理由支撐。首先，美元可望從高點回落，亞股表現可期。依歷史經驗，2003年以來，在弱勢美元期間，亞洲不含日本股市平均漲幅超過20%。

其次，在較低利率環境下，中國大陸企業獲利可望優於其他區域。摩根投信表示，利率走高，將影響企業獲利。不過，中國大陸利率在溫和通貨膨脹下仍有下調空間。貨幣政策寬鬆，將有助於中國大陸經濟復甦與企業獲利成長。

摩根投信指出，FactSet、MSCI等預估，去年MSCI中國大陸企業獲利只成長2%，遠不如美國的6%、歐洲的7%，甚至也不如日本及新興市場。但今年情勢大逆轉，MSCI中國大陸企業獲利可望大幅成長15%，大幅打敗美國及日本的5%、新興市場的1%、歐洲的零成長。到2024年，MSCI中國大陸企業獲利仍可望維持15%的成長，仍大幅領先成熟市場不到一成的成長率。

第三，中國大陸經濟活動強勁，將提供經濟增長動能。摩根投信統計中國大陸春節期間活動數據，發現中國大陸旅遊與消費已經大幅回溫，由消費驅動的經濟復甦將支撐2023年中國大陸的經濟增長。