母子基金投資法再進化 跨品牌自由搭配

母子基金投資法並非創舉，目前已有多家投信、投顧推出母子基金投資機制。不過，在基金的選擇上，這些投信投顧通常受限，母基金及子基金都是同一品牌。兩大基金平台持續改進系統，推出跨品牌的母子基金機制，讓投資人有更多選擇。

以台灣第一家線上基金超市「中租基金平台」來說，推出「中租母子鎖利GO」，投資門檻訂在18萬元。「中租嚴選母子」更由專業研究團隊把關，從全站3,000多檔基金中汰弱留強，最終提供逾50檔多品牌的明星基金，便於投資人自由配組屬於自己的基金明星隊。

至於最大民營基金平台「鉅亨買基金」，則推出「鉅寶盆」，透過穩健型的母基金搭配積極型的子基金，投資門檻則為20萬元，共有80多檔母子基金可供選擇，以單筆加定期定額及停利加碼的交易機制，建構循環鎖利並兼顧風險的投資法。

中租基金平台副總經理蘇皓毅表示，觀察台灣投資人在子基金的選擇上，多偏好美國科技股基金或台股基金。根據試算，這類極具爆發性且波動較高的標的，只要定期定額扣款滿三年，正報酬機率可達九成以上。

因此，蘇皓毅指出，中租基平台的產品開發團隊將中租母子鎖利GO投資門檻訂在18萬元，確保子基金能定期定額扣款達三年以上，以提高投資勝率。同時，為了推廣自動鎖利循環投資，平台近期加碼推出限時優惠，凡於3月底前新申購及加碼母基金，直接下殺至零手續費優惠。

至於鉅亨買基金的鉅寶盆，則不僅母轉子、子轉母免轉換手續費，沒有解約費及信託保管費，也不收母基金申購手續費。另外，鉅寶盆還有停利加碼機制，也可選擇不停利。在交易上，只要執行「挑選基金」、「設定條件」、「確認送出」三個步驟，即完成申購。若擔心選擇障礙，系統也有六款人氣組合供挑選。