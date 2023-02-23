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水泥類股指數漲幅2.69% 上市水泥類股全漲

經濟日報／ 記者楊淨淳／即時報導
台股示意圖。聯合報系資料照片／記者侯永全攝影
台股示意圖。聯合報系資料照片／記者侯永全攝影

今日水泥類股指數漲幅2.69%，上市水泥類股全漲，幸福（1108）更是攻上漲停板。分析師表示，景氣復甦加上災後重建，原物料等題材類股利多，適合長線操作。

由於中國解封後的快速復甦，以及土耳其強震的災後重建等因素，造成原物料需求大漲，今日水泥類股全漲，幸福更是衝上漲停板價。

今日幸福以13.9元開盤後直衝14..5元，之後又拉回至14.1元，隨後持續於14.25元附近來回震盪，午盤後達到漲停板價14.65元，漲幅 9.74%，交易量大幅增長近3倍，共15,627張。台泥今日也上漲了3.81%，以38.5元開盤之後穩定上升，收盤價來到 39.5元，交易量翻倍成長至47,511張。

豐彥財經執行長謝晨彥指出，水泥產業在長期操作思維上，可以用逢低承接的方式放長線佈局，因為水泥類股不像電子股票可以一直衝，所以要以被動式操作來佈局。

摩爾證券投顧分析師陳昆仁表示，水泥產業較不適合短線追高，因為有殖利率的支撐，所以漲跌幅度不會太重，較適合存股族長線佈局。

漲停 原物料

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