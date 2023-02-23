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關貿網路配發現金股利2.5元 創新高

經濟日報／ 記者齊瑞甄／台北即時報導

關貿網路（6183）今（23）日召開董事會決議通過，2022年發放每股現金股利2.5元，為歷史新高，以今天收盤價計算殖利率為3.96%。關貿網路董事長張陸生表示，關貿網路看準數位化時代需求深耕數位轉型，成功將業務至金流、雲端服務、AIoT大數據分析以及RPA流程自動化服務等應用，加強既有客戶黏著度及擴展新服務市占率，本次現金股利與2021年2.05元相較，成長率達21.95%。

關貿網路以打造海空運通關自動化服務奠定基礎，服務版圖逐年擴增至企業資訊系統與服務，是企業與政府間(B2G)及企業與企業間(B2B)資訊交換的重要幕後推手。近年更將服務拓展至消費者個人(B2C)，包含醫療行動支付、海外網購關稅線上支付、代檢廠費用多元支付等，不僅為民眾生活帶來便利，更透過串聯B2G、B2B及B2G，提供全方位之資訊服務，促進台灣整體數位競爭力。

近年全球受疫情衝擊及俄烏戰爭影響，景氣仍在復甦階段，關貿網路觀察到民眾喜歡集點兌換商品的消費模式，將以現有500多萬的會員為基礎，開發金流平台點數經濟(TV Points)，結合關貿網路既有服務，增加平台會員黏著度; 關貿網路今年也將建置綠能新世代資料中心，持續強化公司軟硬體設備並落實公司ESG永續經營目標，以利掌握市場先機、強化競爭優勢，持續為公司創造歷史紀錄。

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