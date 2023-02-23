受買氣影響 全國電去年獲利微降2.1%

公司會把獲利用現金的形式發放股東。這個發放過程稱為「配息」，而投資人領到的就叫「現金股利」。公司發放完股利後, 隔天股票的開盤參考價格，會參考昨日收盤價扣除發放部分（所以常說配息是左手換右手的行為）。股價後續再次漲回配息前價格的過程，稱為「填息」。

2023-02-23 16:02