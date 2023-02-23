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受買氣影響 全國電去年獲利微降2.1%

經濟日報／ 記者張瑞益／台北即時報導

國內最大家電通路商全國電子（6281）全年業績連年成長下，去年下半年因整體景氣下滑，終端買氣急降，再加上該公司營運費用增加，去年全年稅後淨利5.83億元，較前一年微幅減少2.1%，全年每股稅後純益5.88元，整體獲利及每股獲利仍是歷史次高表現，今年該公司表示仍將以全年營運成長為目標。

全國電子去年全年營收213.92億元，年成長2.9%，全年稅後淨利5.83億元，較前一年微幅減少2.1%，全年每股稅後純益5.88元，也小幅低於前一年的6.05元。

該公司表示，去年下半年全球通膨，確實對終端市場買氣造成明顯影響，下半年市場消費力道相對往年的旺季表現相對平淡，此外，該公司人員持續擴編，也進行調薪，再加上運輸及倉儲成本增加，全年費用相對前一年增加，因此影響全年獲利較前一年微幅下滑。

全國電子 買氣 通膨

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