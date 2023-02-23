台股今年以來漲9％ 金管會取消有條件式禁空令

金管會證期局今宣布，由於近期國內外股市已逐步回穩，經審慎評估後，決議取消有條件式禁空令，收回措施即日起上路。證期局表示，因為股市已經回穩，認為是適當時機收回穩股措施。

證期局表示，鑒於近期國內外股市已逐步回穩，國際市場不確定性因素亦趨於緩和，金管會經審慎評估後，決議調整收回穩定股市措施。

第一， 調整回復每日盤中借券賣出委託數量，每日盤中借券賣出委託數量，原去年10月12日起，不超過該種有價證券前30個營業日的日平均成交數量10%，2月24日起調整回復為30%。

第二，調整回復最低融券保證金成數，上市及上櫃有價證券的最低融券保證金成數，由原去年10月12日起的120%，改自2月24日起調整回復為90%。

第三，去年10月21日祭出的當日收盤價跌幅達3.5%以上，次一交易日不得以低於前一交易日收盤價放空限制，即日起停止適用。

證期局主秘黃厚銘表示，觀察一段時間，今年以來國際與國內股市已回穩，台股今年以來漲幅9.06％，在亞股中表現目前是第一名，國際股市也都持續在上漲，認為現在是適當時機收回穩股措施。

利空都消失了嗎？黃厚銘表示，從年初到現在已經過一段時間，年初很多不確定因素都已經和緩，最直接就是國內、外股市的反映狀況都出現和緩，今年以來到2月23日外資買超2343億元，外資已由去年賣超、今年以來轉買超。

證期局統計，受到有條件是禁空令影響，台股日均成交量下滑，在實施前3個月日均成交量是2104億元，實施後的4個月日均量下降到2048億元。