台股彈近200點 00878等三檔ETF完成填息

台股今（23）日反彈走揚，加權指數上漲196點，收15,615點，收復昨（22）日失土，並朝向前波高點15,669點邁進；帶動國泰永續高股息（00878）、元大台灣高息低波（00713）、兆豐台灣晶圓製造（00913）計三檔ETF今日完成填息，參與除息的投資人股息以及價差雙落袋。

雖然聯準會（Fed）最新會議紀要顯示，傾向進一步升息以抑制通膨，雖然美股四大指數跌多漲少，不過，台股在電子權值股領軍，八大類股同步齊揚下，收復月線。

國泰永續高股息今日股價上漲0.6%或0.11元，收上17.17元，因台股反彈成交量達縮至59,714張，盤行ETF第五大量；本次於2月16日除息，至今用六天時間完成填息，比前一季度用12天達成填息還快。

元大台灣高息低波今日上漲0.6%或0.26元，收上39.14元，成交量達張略增至6,171張；此次一共花了41天達成填息，是改季配以來首次完成填息。

2月21日是兆豐台灣晶圓製造上市以來首次配息，這次用了三天時間就完成填息，主要受惠於半導體股回神，今日股價反彈2.3%或0.37元，收上16.43元，成交量達124張；前三大持股依序為台積電（2330）、聯發科（2454）、聯電（2303）。