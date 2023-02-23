穩穩領配息？ 存股迷思揭密股神巴菲特公司波克夏 為何從不發股息

配息與填息

公司會把獲利用現金的形式發放股東。這個發放過程稱為「配息」，而投資人領到的就叫「現金股利」。 公司發放完股利後, 隔天股票的開盤參考價格，會參考昨日收盤價扣除發放部分（所以常說配息是左手換右手的行為）。股價後續再次漲回配息前價格的過程，稱為「填息」。 舉個例子：A 股票今天收盤價是50元，假如它配了5元的現金股利，隔天的開盤參考價就會從45 元開始。當A 股票再次漲回50 的時候，就完成了填息。

存股族群分成兩派：一派的思維是把股市當成銀行，有錢就存進去，長期投資。另外一派會選擇「穩定的公司」並注重股票的「配息」，希望領到比定存還高的利息。

本文出自《通膨時代，我選擇穩定致富》 不管哪一派，認可長期投資與持有、不輕易短線進出的思維都值得嘉許；不過如果仔細觀察，你就能發現股息派的策略隱含持有個股的風險和對配息的誤解。

以長時間來看，股東獲益是因為公司賺錢，所以領股息本身並沒有錯。但發放股息只是一次財務帳目間的轉換，並不會「憑空」冒出額外的現金。這有點像我們買了一大杯牛奶，然後把其中一部分倒進另一個小杯子，這時牛奶的總量也不會增加。

羊毛出在羊身上

領股息就像是「倒牛奶」，但追求股息的人往往誤以為領股息是「擠牛奶」。實際上羊毛出在羊身上，配息的過程並不會讓股東的報酬增加或減少。既然同樣一張股票，股息跟價差的總和不變，我們應該將重點放在整體的增長，而不是股息本身。

有人可能會說：「要看後續有沒有填息啊！」但這又是另一個迷思了。「填息」只是描述價格缺口被填滿的現象，並非分析的依據。就像我們不會因為某股票過去都上漲，而篤定它未來也會如此。

填息意味著股價再次上漲，幅度剛好超過原本的配息金額，並不具投資意義（圖2-3）。如果有一檔股票配息不久又填息，雖然投資人看似賺到利益，但如果一開始就不配息，股價其實會比現在還更高。

股息再投入

另外，配出來的現金股利，如果沒有重新投入市場，就等同於你持有更多現金在手上，而這會造成複利效果減損。為避免此狀況，我們會利用配出來的股息繼續買進股票，來填補發股息的缺口，這稱作「股息再投入」。

由此可知，刻意選擇高股息的股票，並不會增進複利效果，原因是「股息再投入」只是填補缺口，而非新產出。

綜合來說，不管是否配息或填息，都不是投資人該關注的重點。為了追求本身是中性的配息機制，而承擔更大的風險和付出更多成本，就會非常不合理。

波克夏公司從不發股息

絕大部分的情況下，單純的配息數字並不能反映公司的體質。全世界股價最高的公司就是巴菲特的波克夏，但這間公司從來不發股息。相反地，金融海嘯的時候，多數高股息金融股的含息報酬跌得比大盤還慘，甚至直接倒閉，這也說明了高股息並不是抗跌的保證。

存股的最後一個迷思就是將「低報酬」視為「低風險」，刻意挑選幾乎不會上漲的標的。複習前面販賣機的例子，把硬幣投進老舊的販賣機，有機會掉出飲料；但拿到飲料後丟回販賣機，還能換回零錢嗎？風險與報酬並不是雙向關係，如果你是追求低風險的族群，可以有更理智的選擇。

股災時金融股跌更慘

以台股為例，可以看到大家以為安全的幾支熱門金融股，在2008年股災時比大盤多跌了10%以上，跟0050相比並沒有比較抗跌。而這已經是含息報酬了，如果不把股息投入回去，價格下跌幅度會更大，而且多半報酬也落後。

一旦投資人過度重視「領股息」的數字，進而影響投資策略，就會讓資產的成長受到無意義的損害。為了心理錯覺而買帳，或許不會造成短期的明顯損失，但更長時間下就是在嚴重損害自己的資產。當你追求每次配息的安定感時，先想想自己能不能接受這些缺點。

（本文出自《通膨時代，我選擇穩定致富》，作者：理財館長（陳震奇），狂徒）