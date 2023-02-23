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譜瑞-KY擠進千金股 今日盤中閃現八千金

經濟日報／ 記者楊淨淳／即時報導

台股今（23）日午盤大漲213.95點，譜瑞-KY（4966）盤中攻上千元，擠進千金股，今日盤中閃現八千金。譜瑞今日以968元開盤之後，一路往上起伏，盤中最高到1,010元，漲幅6.88%。豐彥財經執行長指出，PC產業有走出谷底的跡象，建議投資人可逢低承接。

以月營收趨勢來看，譜瑞從去年6月就逐月往下跌，一直到今年1月反轉向上，月營收有明確趨勢性的轉變，市場預期後續表現會增溫。

豐彥財經執行長謝晨彥指出，外資目前看好PC族群，目前股價是沿著季線在走，且回到月線之上，是標準的多頭走勢股，建議投資人可以逢低承接。

今日的千金股有：信驊（5274）、大立光（3008）、力旺（3529）、旭隼（6409）、創意（3443）、祥碩（5269）、亞德客-KY（1590）、譜瑞-KY（4966）。

譜瑞

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