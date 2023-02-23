大客戶輝達數字好到不行 台積電領軍半導體股反攻

晶片大廠輝達（Nvidia）公布上季財報略優於市場預期，本季展望良好，連資深半導體產業評論家陸行之都說「Nvidia今早公佈數字好到不行」，「台積電及產業鏈庫存從今年第1季開始將逐步降低」，輝達報喜，復甦春燕將報到，台積電（2330）股價應聲大漲，創意（3443）更是直接飆上漲停1,115元，再創歷史天價。

輝達表示，在截至4月底止的一季營收約65億美元，高於分析師平均預估的63.5億美元；輝達上季整體營收60.5億美元，下滑21%，是13季內第二度營收下滑，但略高於市場預期的60億美元；剔除特定項目後上季每股盈餘0.88美元，高於分析師預期的0.81美元。

輝達包含AI晶片在內的資料中心業務持續成長，顯示大幅受惠於ChatGPT等AI軟體的發展；輝達執行長黃仁勳在法說會上表示，AI正處於「轉折點」，促使各種規模的企業購買輝達的晶片來開發機器學習軟體，「生成式AI的多用途與能力已經引發全世界企業開發和部署AI策略的急迫感」。

陸行之直接點出輝達今年首季財測營收預估季增5~10%，明顯優於同業及市場預期，表示台積電及產業鏈庫存從第1季開始將逐步降低；法人認為，對於股價一直受到市場雜音影響的台積電來說，輝達預估本季展望良好，顯示出產業復甦春燕可望報到，激勵台積電的股價強漲。

台積電近期因股神巴菲特上季大砍台積電ADR持股的影響，股價走跌，昨日一度下滑至505元，逼近500元關卡，今日則是反彈開高，股價以512元開出，上漲5元，一度拉升至521元，上漲14元，漲幅2.76%，盤中漲幅逾2%。

台積電反彈大漲，創意的漲勢更搶眼，早盤以1,050元開高後走高，盤中衝上漲停1,115元鎖死，上漲100元，創下歷史天價。