富蘭克林24年連續獲獎 「穩健」、「聚富」雙投組精選推薦

富蘭克林投顧推廣基金理財逾30年，自2000年比照國外公正單位評比績優基金制度設立基金獎項以來，連年得獎24年不中斷，總得獎數累積高達293座，從基金到經理團隊、品牌服務獎項名目多元，是富蘭克林全方位資產管理專家的最佳見證，現有超過百檔的基金持續為投資人耕耘財富，也是富蘭克林歷年來橫掃各大基金獎的重要推手。

富蘭克林投顧表示，疫後時代雖面臨通膨問題及利率調整的陣痛階段，但不少資產仍有望受惠其中，加以去年股債市齊跌後，也營造逢低進場的機會，建議投資人依個人風險屬性及偏好，打造穩健、聚富兩種投資組合。

穩健組合訴求精選優質股債收益，以六成的美國平衡股債型基金加上四成基礎建設股票型基金；聚富組合則以雙收益中求建設為目標，可依50%、20%及30%的比重，分別配置於美國股債平衡型、基礎建設股票型與複合債券型基金，強化收益來源。

富蘭克林投顧說，不只擁有總代理最多的境外基金，投資理財渠道亦持續優化，例如不斷提升國民e帳戶的數位投資平台機制，有結合智能理財的國民理財機器人一號富智能、二號富動能，可24小時基金理財帶著走的動輕理財APP，和業界首創的智能定期(不)定額等，同時不定期提供國民e帳戶會員多元優惠方案，長期投資有望省下可觀成本。