上洋去年配息10元、殖利率逾7% 股價鎖漲停

台灣空調及商用洗衣代理廠商上洋產業（6728）昨（22）日公布去年財報，其中，該公司去年全年營收、整體獲利及每股獲利同步續創歷史新高，全年每股稅後純益達13.6元，董事會也決議配發10元現金股息，以昨日收盤價計算，殖利率高達7.8%，今日早盤股價即鎖住漲停板，股價來到140.5元。

上洋去年營收24.48億元，年成長25.94%，全年稅後純益3.12億元，年成長15.55%，全年每股稅後純益為13.6元，全年營收、整體獲利及每股獲利均續創歷史新高，董事會並決議配發10元現金股利。

以昨日收盤價128元計算，殖利率達7.8%，買盤進場下，推升今日股價鎖住漲停板140.5元，以今日漲停價計算，殖利率仍有7.1%的水準，預期短期仍有機會推升股價上漲。該股今日攻上漲停價，不僅寫下波段新高，也是近5個月以來的股價新高。

上洋產業引進「三菱重工空調」家用空調、商用產品全新機型，並同步強化客戶拓展範圍，首度跨入超商連鎖店鋪商用空調市場，今年在國內日系冷氣空調品牌將衝市佔率第4，而上洋在商用洗衣領域市佔率穩居第一，今年將跨入高端精緻乾水洗領域，成立新品牌「RIV」，首家概念店將於第1季開幕，上洋預期今年營運仍將穩定成長。