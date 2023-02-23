上洋去年賺逾一個股本 每股擬配息10元、殖利率7.8%

上洋（6728）公告去年財報，去年營收24.48億元、營業淨利3.96億元、稅後淨利3.13億元，年增率分別為26％、16％與16％，每股稅後盈餘（EPS）13.6元，營運及獲利均創歷史新高。上洋董事會並通過，去年度盈餘分配案，將配發現金股利10元，配發率73％；以昨（23）日收盤參考價128元計算，現金殖利率達7.8％。

上洋在財報利多帶動下，今（23）日早盤股價攻頂，來到140.5元，創下近五個月來新高。上洋表示，近年持續優化產品組合，2022年毛利率為39％、營業淨利率為16％、稅後淨利率為13％，與前一年相較皆維持穩定表現。

上洋受惠家用、商用空調產品出貨明顯成長，以及商用洗衣機出貨量穩定增加下，營運再締新猷。公司表示，由於在全台經銷通路布局完整，已建立市場口碑，進而轉換出實質銷售額，帶動銷售動能強勁，加上近年自助洗衣導入IoT和人工智能，進一步優化產品組合，毛利率、營業淨利率及稅後淨利率皆維持穩定佳績。

展望今年，上洋也表示，將引進「三菱重工空調」家用空調、商用產品全新機型，並同步強化客戶拓展範圍，首度跨入超商連鎖店鋪商用空調市場。而在商用洗衣業務布局上，目前已在商用洗衣領域市佔率穩居第一，今年將跨入高端精緻乾水洗領域，成立新品牌「RIV」，首家概念店將於第1季開幕；除了已穩定發展的空調家電與商用洗衣市場，也持續進軍海外，並開發自有品牌，預估2023年營運將穩定成長。