快訊

中共戰機活躍度不及軍艦 揭露日本防衛省情蒐藏一手？

邊緣人注意！研究：「孤獨」傷腦又傷心 長期會導致大腦的4種影響

考生注意！112學測成績今公布 上午九時查詢成績看這裡

ChatGPT話題夯 法人：逢低加碼AI新科技基金

經濟日報／ 記者廖賢龍／即時報導
ChatGPT每日瀏覽人次與主要AI指數強勢走升
ChatGPT每日瀏覽人次與主要AI指數強勢走升

上周美國核心CPI數字公布為6.4%，儘管仍在高檔，但已從高峰下滑，迎來股市樂觀氣氛。富蘭克林華美投信表示，去年第4季的修正後，不少科技股波段跌幅已大，儘管短線上半年仍有科技業庫存去化的壓力，但隨著美國升息步調接近尾聲，中小型科技與成長類股皆有機會提早反彈，投資人不妨提早布局AI新科技基金，或以定期定額長期介入。

就基本面而言，美國2022年第4季 GDP增速高於市場預期達2.9%，然而拆解GDP組成項目，個人消費支出與企業固定投資放緩幅度超乎市場預期，淨出口也大幅萎縮，市場對於GDP數據的解讀是中性偏空；富蘭克林華美AI新科技基金經理人楊金峰表示，在聯準會貨幣政策持續收緊的遞延效應，零售銷售、PPI 與工業生產等數據持續疲軟，聯準會重點觀察的通膨數據之一的個人消費支出物價指數(PCE)也持續降溫。

股市可能領先基本面先行反應，楊金峰說。聯準會2月如市場預期升息一碼至4.50%-4.75%，聯準會主席Powell在會後記者會中表示升息循環或將來到尾聲，市場預期本輪升息循環最快可望於5月結束；根據市場利率預估，美國利率政策5月有望見頂，迎來最後一次升息，有機會使成長類股重返榮耀。

通常股市會領先反映經濟表現，楊金峰分析，近期搭上ChatGPT火熱話題，帶出科技類股中有三個新發展方向，包括：運算能力、運算方法及數據平台，這塊大餅不僅美國科技公司谷哥、微軟、亞馬遜，包括台灣硬體、軟體等廠商都受惠，中國大陸則有百度、阿里巴巴等也跟進研發，在股市跌深反彈的近期，加上科技趨勢成長的話題帶動，便吸引資金進駐。

微軟於今年1月中旬表態擴大投資聊天機器人ChatGPT開發商 OpenAI，隨後也釋出僅需輸入文字就能立刻生成3D模型 Point-E，種種AI應用都有利於提高圖形處理器(GPU)的需求，帶動晶片設計商；另外，電動車慢慢普及化以AI人工智慧廣泛的應用，富蘭克林華美投信AI新科技研究團隊認為，車用晶片需求依舊強勁，而在創新領域等所需要的AI晶片更是超乎想像，人工智慧引領科技類股的長期趨勢不變。

富蘭克林華美投信表示，2023年市場開始預期聯準會升息將進入尾聲，全球經濟成長動能是否能打底向上，加上半導體正在庫存去化以及中國大陸全面解封能否拉動電子消費需求仍有待觀察，但投資無法等待，建議積極型的投資人，以分批布局方式作為資產配置，收穫長線投資績效的同時，也能有效控制下檔風險，若穩健型投資人則不妨搭配特別股做核心投資，掌握收益並分散風險。

美國升息 聯準會

延伸閱讀

ChatGPT炒熱話題 建議逢低加碼AI新科技基金

聯準會公布上次會議紀要 幾乎所有官員都支持升息1碼

美債殖利率 攀今年高點

義隆估Q1營收季增逾12% 需求回溫NB庫存去化近尾聲

相關新聞

台股早盤漲逾百點 台積電開盤上漲5元

台股今（23）日開盤上漲44.69點，開盤指數15,463.46點，早盤漲逾百點，最高來到15,535.55點；台積電（...

2/23【早晨財經速解讀】Fed會議紀要再放鷹!警告美股估值過高 通膨下不來!台失業率3.5%創22年新低!

美國股市周三反彈乏力，標普500指數連續四個交易日收低，聯準會（Fed）2月決策會議紀錄顯示官員決心繼續升息以遏制通膨，但對利率政策並無意外指引，投資人保持審慎。

證交所審議通過納斯達克IFED美國龍頭指數ETF標的指數資格認可

臺灣證券交易所(下稱證交所)今(22)日召開ETF標的指數資格認可會議，審議通過元大投信申請納斯達克IFED美國龍頭指數...

富邦期貨：台股有修正壓力 整體籌碼面仍有利多方

2月FOMC會議紀錄顯示，與經濟放緩或陷入經濟衰退相比，聯準會更擔心通膨持續高升的風險，聯準會傾向支持進一步升息，少數官...

ChatGPT炒熱話題 建議逢低加碼AI新科技基金

上周美國核心CPI數字公布為6.4%，儘管仍在高檔，但已從高峰下滑，迎來股市樂觀氣氛。富蘭克林華美投信表示，去年第四季的...

美股多收黑 分析師：台股輪動等待權值股表態

美聯準會（Fed）持續升息抑制通膨陰霾不散，美股走勢震盪僅那斯達克收小紅。分析師認為，升息、戰爭、消庫存等不確定因素持續...

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。

商品推薦