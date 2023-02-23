ChatGPT話題夯 法人：逢低加碼AI新科技基金

上周美國核心CPI數字公布為6.4%，儘管仍在高檔，但已從高峰下滑，迎來股市樂觀氣氛。富蘭克林華美投信表示，去年第4季的修正後，不少科技股波段跌幅已大，儘管短線上半年仍有科技業庫存去化的壓力，但隨著美國升息步調接近尾聲，中小型科技與成長類股皆有機會提早反彈，投資人不妨提早布局AI新科技基金，或以定期定額長期介入。

就基本面而言，美國2022年第4季 GDP增速高於市場預期達2.9%，然而拆解GDP組成項目，個人消費支出與企業固定投資放緩幅度超乎市場預期，淨出口也大幅萎縮，市場對於GDP數據的解讀是中性偏空；富蘭克林華美AI新科技基金經理人楊金峰表示，在聯準會貨幣政策持續收緊的遞延效應，零售銷售、PPI 與工業生產等數據持續疲軟，聯準會重點觀察的通膨數據之一的個人消費支出物價指數(PCE)也持續降溫。

股市可能領先基本面先行反應，楊金峰說。聯準會2月如市場預期升息一碼至4.50%-4.75%，聯準會主席Powell在會後記者會中表示升息循環或將來到尾聲，市場預期本輪升息循環最快可望於5月結束；根據市場利率預估，美國利率政策5月有望見頂，迎來最後一次升息，有機會使成長類股重返榮耀。

通常股市會領先反映經濟表現，楊金峰分析，近期搭上ChatGPT火熱話題，帶出科技類股中有三個新發展方向，包括：運算能力、運算方法及數據平台，這塊大餅不僅美國科技公司谷哥、微軟、亞馬遜，包括台灣硬體、軟體等廠商都受惠，中國大陸則有百度、阿里巴巴等也跟進研發，在股市跌深反彈的近期，加上科技趨勢成長的話題帶動，便吸引資金進駐。

微軟於今年1月中旬表態擴大投資聊天機器人ChatGPT開發商 OpenAI，隨後也釋出僅需輸入文字就能立刻生成3D模型 Point-E，種種AI應用都有利於提高圖形處理器(GPU)的需求，帶動晶片設計商；另外，電動車慢慢普及化以AI人工智慧廣泛的應用，富蘭克林華美投信AI新科技研究團隊認為，車用晶片需求依舊強勁，而在創新領域等所需要的AI晶片更是超乎想像，人工智慧引領科技類股的長期趨勢不變。

富蘭克林華美投信表示，2023年市場開始預期聯準會升息將進入尾聲，全球經濟成長動能是否能打底向上，加上半導體正在庫存去化以及中國大陸全面解封能否拉動電子消費需求仍有待觀察，但投資無法等待，建議積極型的投資人，以分批布局方式作為資產配置，收穫長線投資績效的同時，也能有效控制下檔風險，若穩健型投資人則不妨搭配特別股做核心投資，掌握收益並分散風險。