驅動IC廠重啟產能確保 法人正面看待這檔龍頭

隨OLED在智慧手機等應用滲透率持續提升，傳出台、韓驅動 IC 設計廠商陸續重啟製程產能確保，法人指出，聯詠（3034）技術領先，加上第2季起獲利重返成長，正向看待後市營運表現，給予「買進」投資評等。

農曆年後二線電視廠商傳出開始回補庫存，三星、樂金等一線電視廠商亦計畫第2季啟動回補，市調機構看好第2季電視面板量價同步反彈，但聯詠股價早於去年9月底就見到208元波段低點，並展開回升走勢，與22日收盤409元相較，漲幅接近一倍。

去年受戰爭、疫情、通膨等因素影響，智慧手機等消費性電子產品需求急凍，OLED面板驅動IC出現供過於求狀況，法人指出，因40、28奈米製程節點較為熱門，只要手機需求重返正常水準，加上滲透率增加，將帶來可觀動能。

大型本國投顧分析，今年智慧手機出貨量預估將持平或年減個位數，其中，AMOLED驅動IC隨中高階機種採用度提升，將成為各家驅動IC廠商爭先搶占的市場。

即使集創北方、天德鈺等陸系二、三線驅動IC廠商的手機 AMOLED驅動IC陸續於下半年開始出貨，但法人認為，聯詠擁有領先技術，加上分散投片避免地緣政治策略，今年於中高階手機市占率預估將年增2個百分點至20%，第2季起獲利啟動復甦循環，正向看待後市營運表現。