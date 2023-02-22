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法人看好啟碁今年持續成長 但留意這個不確定性

經濟日報／ 記者盧宏奇／台北即時報導

網通廠啟碁（6285）雖然缺料問題緩解，有助營收持續成長，但考量通膨高漲壓抑終端消費性需求，且北美企業凍結人事、裁員恐進一步壓抑下半年企業級網通設備需求，未來不確定性高，法人維持「中立」投資建議。

投顧法人指出，第1季為北美電信商客戶傳統拉貨淡季，對Connected Home產品需求放緩，加上目前美系供應商部分規格網通用電源管理晶片仍有缺貨狀況，壓抑出貨不順，預估啟碁營收恐季減逾一成，毛利率、獲利表現不如去年第4季水準。

展望第2季，隨工作天數恢復正常，以及關鍵零組件供應逐漸恢復正常，法人預期啟碁5G FWA、WiFi-6/6E Router、車用相關、低軌道衛星等出貨同步增加，整體營收將可季增中個位數，帶動獲利表現較本季進一步回升。

全年來看，法人預期半導體缺料狀況將於第2季解除，企業級WiFi-6/6E AP、5G FWA CPE、低軌道衛星WiFi Router，以及電動車用ADAS毫米波雷達與DMS等新產品量產出貨，將帶動啟碁營收成長一成以上。

營收 啟碁 網通設備

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