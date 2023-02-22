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筆電市況仍差 法人建議以殖利率角度布局這檔

經濟日報／ 記者盧宏奇／台北即時報導
廣達。圖／報系資料照
廣達。圖／報系資料照

近期傳出高階Chromebook拉貨轉強，第2季教育Chromebook亦可開始回升，法人指出，Chromebook占整體筆電出貨不到一成，貢獻不大，給予華碩（2357）、宏碁（2353）「中立」建議，但以殖利率角度布局廣達（2382）。

根據Digitimes統計，去年全球Chromebook 銷售1,424萬台，年減57%，表現疲弱，大型本國投顧分析，近期傳出高階Chromebook 強勁拉貨需求，主要是部分教育市場汰換需求出現。

但以第1季Chromebook出貨約252萬台，年減28%，筆電廠普遍仍處於清庫存階段，預期第2季Chromebook上升力道有限，仍呈現年減階段，下半年較可能好轉。

另一家投顧法人表示，疫情過後Chromebook出貨量僅占筆電總出貨量個位數比重，且第2季過往為Chromebook全年出貨高點，雖然有所回升，但對整體筆電市場幫助有限。

法人預期第1季筆電出貨量為今年低點，預估季減16%，年減38%，第2季具10%至15%季增力道，但仍接近20%年減幅度，需寄望下半年回升力道增強，保守預估全年筆電出貨量年減約14%。

鑒於上半年筆電廠持續出清存貨，業績表現疲弱，法人建議華碩、宏碁等兩檔「中立」投資評等，而廣達雖今年筆電業務相對承壓，但長期來看雲端伺服器及電動車市場仍有成長性，建議以殖利率角度逢低布局。

筆電 華碩 宏碁 廣達 殖利率

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