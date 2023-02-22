摩根士丹利看佳PC半導體 譜瑞、祥碩拚千金

摩根士丹利證券在去年2月因遠距商機不再、庫存堆積等因素而保守看待PC半導體產業，惟目前數項利多有助PC半導體庫存修正和獲利修正幅度接近谷底，大幅調升譜瑞-KY（4966）、祥碩（5269）及瑞昱（2379）評等和目標價。

大摩表示，毛利率展望轉佳、新產品周期到來等因素使PC半導體投資價值浮現。隨零組件重新補庫存，大摩認為谷點已至，對於PC半導體領域愈趨樂觀。市場對於瑞昱等個人電腦半導體業者獲利預期持續下修，惟風險報酬也因此提升，大摩將PC半導體2023~2024年EPS上調，較市場預期高10~15%。

PC零組件庫存開始回補。大摩指出，前五大筆電ODM廠首季出貨量將季減15%，然可留意的是，儘管需求前景依然低迷，PC零組件庫存已開始回補，使得PC半導體供應鏈前景可望持平或甚至略優於ODM廠展望。

大摩指出，PC市場與消費者支出高度相關，隨中國大陸經濟於疫後開放，消費者信心也隨之提升，有助電子產品銷售市況。另一方面，越南等非中國大陸廠區已開始運作，此或會進一步提升業者補庫存的動機，因自非中國大陸廠區拉貨的前置時間較久。

大摩表示，儘管PC半導體股已有一段漲升，但在獲利表現可持續提升的情況下，預期未來行情仍有空間發揮，大摩將瑞昱評等由「劣於大盤」跳升至「優於大盤」，目標價由239元上調至450元，祥碩、譜瑞-KY皆維持「優於大盤」評等，祥碩目標價由818元上調至1,175元，譜瑞-KY由825元上調至1,125元。