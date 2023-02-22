DDI產業迎升評潮 摩根士丹利看佳頎邦、聯詠

摩根士丹利證券改變對於顯示驅動IC（DDI）的保守看法，指出規格升級、需求回穩，以及評價面偏低等因素可續推動相關標的行情，因此將頎邦評等由「中立」升至「優於大盤」，目標價由58元調至75元，聯詠由「劣於大盤」升至「中立」，目標價由161元調高至390元。

大摩表示，多數DDI股自去年10月以來表現強勁，主要原因在於電視需求趨穩，加上個人電腦拉貨，使得庫存回補、價格轉趨穩定，可留意的是，後端供應商也有機會趕上此波復甦潮。另一方面，面板價格上漲也能對市場產生正面影響。整體而言，大摩對於DDI價格變化已不若先前悲觀。

大摩分析，雖然LDDI價格仍比疫情前的水準高出20%，但在電視、IT等面板相繼回補庫存後，預計LDDI價格可在未來兩個季度中回穩。TDDI方面，中國大陸業者競價態勢未變，使價格在第1季約下降10%。OLED DDI方面，第1季價格約下降5~10%，惟進入第2季後將有望止穩。

大摩指出，DDI後端供應的競爭態勢趨穩，今年首季DDI後端服務價格僅會出現微幅修正，而在客戶訂單挹注下，今年首季DDI後端供應鏈有望迎來落底；另一方面，DDI晶圓代工價格未於首季修正，不過價格壓力未完全消弭，因此仍謹慎看待DDI晶圓代工業者的營運前景。

在顯示驅動IC供應鏈中，大摩較青睞後端業者，看好部分IC設計廠，對於晶圓代工則保守看待，給予頎邦、譜瑞-KY「優於大盤」評等，給予聯詠「中立」評等，給予力積電、世界先進「劣於大盤」評等。