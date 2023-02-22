台股收跌144點 三大法人賣超172.1億元

台股今（22）日開低，權值股台積電（2330）、高價股走弱，盤面上以觀光股表現最為亮眼，類股漲幅4.36%，電子股跌幅達1.39%，加權指數盤中一度重挫逾200點，終場收在15,418.77點，下跌144.23點，成交量2,390.05億元；三大法人賣超172.06億元。

統計三大法人買賣超情況，外資及陸資（不含外資自營商）賣超121.97億元，投信買超9.47億元，自營商賣超（合計）59.56億元，其中自營商（自行買賣）賣超29.68億元，自營商（避險）賣超29.87億元。

台股早盤以15,541.17點開出，一度下滑至15,345.93點，台積電收507元，跌幅1.74%，大立光（3008）、聯電（2303）、聯發科（2454）、鴻海（2317）、創意（3443）等都收黑，觀光股則是強勢指標，晶華（2707）、雲品（2748）、寒舍（2739）、夏都（2722）、新天地（8940）等衝漲停，但大盤仍是大跌作收，終場收在15,418.77點，跌幅0.93%。