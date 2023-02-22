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權值股疲軟 台股重挫144點收15,418點 台積電收盤跌9元

經濟日報／ 記者楊淨淳／即時報導
美股重挫拉低台股走勢，台股今日收盤下跌144.23點，收盤指數15,418.77點，成交量為2,390.05億元。圖為示意圖。記者胡經周攝影／報系資料照
美股重挫拉低台股走勢，台股今日收盤下跌144.23點，收盤指數15,418.77點，成交量為2,390.05億元。圖為示意圖。記者胡經周攝影／報系資料照

美股重挫拉低台股走勢，台股今（22）日收盤下跌144.23點，收盤指數15,418.77點，成交量為2,390.05億元；台積電（2330）今日跌破月線，以507元收盤，下跌9元，跌幅1.74%。

近日台積電等權值股走疲，連帶影響大盤走勢，今日收盤下跌144.23點，跌幅0.93％。受到室內口罩解封政策與普發6,000元的特別條例三讀通過影響，今日觀光類股逆勢成長，寒舍、夏都、晶華、雲品攻上漲停板，其他表現強勢的還有：新天地、王品、國賓、華園、六福。

今日仍然逆勢上漲的破千元高價股有：旭隼（6409）與亞德客-KY（1590）；今日轉為下跌的高價股有：信驊 （5274）、大立光（3008）、力旺（3529）、創意（3443）、祥碩（5269）。

今日成交量大的上漲股為：雷虎、雲品、亞力、力麒、王品；今日成交量大卻走跌者包括：華星光、智原、眾達-KY、東哥遊艇、天鈺、愛普*、威盛、先進光、康舒。

今日成交金額大且走高者包括：雷虎、晶華、雲品、亞力、王品；今日成交金額大卻走勢疲軟者：華星光、神準、M31、智原、穎崴、眾達-KY、晶睿、東哥遊艇、天鈺、愛普*。

摩爾證券投顧分析師陳昆仁表示，投資人在此階段需將大小個股分開做觀察，因為大型股只能震盪，而中小型個股可以輪動，且有季底的行情可以期待。建議投資人，可以趁著現在價格拉回的過程中，看大做小，因為股本較小的企業，會領先大盤回穩上工，此階段可以佈局受惠於大型股企業供應鏈上的相關中小型個股。

豐彥財經執行長謝晨彥建議，保守型投資人可以逢低承接相對較不受到升息影響的金融類股；穩健型投資人能以產業趨勢為主，關注儲能相關產業；積極型操作者，可以關注近期表現樂觀的觀光類股。

台積電

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